Éxito de Calaf en el clásico Milia

De gateras al disco fue el triunfo de Calaf en el clásico Milia. El nacido en el Haras Rapetti derrotó por medio cuerpo a El Conde Juan, que luchó hasta la misma sentencia con el Artiste Royal, que llegó con medio cuerpo de ventaja por sobre el defensor del “Guerrillero”. La carrera tuvo en Calaf y El Conde Juan a sus dos actores principales. Apenas el starter dio apertura de cajones, Federico Píriz movió raudo al del “Buganvilla” para tomarle ventajas a El Conde Juan, Fenómeno, The Buteler, Nedway y Blue Dream. Frente a Villa Violeta, Calaf mantenía ventajas sobre El Conde Juan, a par de largos quedaba Fenómeno, a su lado The Buteler, cerrando filas Nedway y Blue Dream. En rigurosos 46”20 los punteros enfilaron hacia la recta con Calaf adelante y El Conde Juan a su lado. The Buteler lo intentaba por los palos, por afuera se dejaba ver Fenómeno, mientras que desde el fondo comenzaban sus atropelladas Nedway y Blue Dream. Desde los 300 valían los gritos, tanto de Calaf como de El Conde Juan, que llegó a igualar al pupilo de Píriz, que puso entereza y guapeza para llevarse la carrera y darle a Federico Fabián Píriz su clásico número 100 en Maroñas. Buena victoria de Calaf, que lo devuelve a los primeros planos en pruebas del opuesto. Fue escolta El Conde Juan.