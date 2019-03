Excelente triunfo de Cloyan en el Especial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El potrillo Cloyan (Heliostatic) llegó al especial Mercosur con elevado concepto. Con cuatro corridas obtuvo dos triunfos, el último de ellos en categoría de ganadores de una en prueba de corto recorrido y de muy buena forma.



Se alistó en el handicap de la víspera y sus huestes pensaban correr detrás de los punteros largando de gatera interior. Cuando el starter dio rienda a los once participantes, Héctor lazo, movió un poco al defensor de la sedas “La Aguada” y quedó en vanguardia de la prueba con ventajas sobre Moga Victory, Ecléctico, The Dancer, Pretoriano, Peregrina y Jubilo, cubrió las primeras cuatro cuadras en 23”49. Apenas entrados a la recta, Cloyan mantenía ventajas sobre Moga Victory, en los 400, con un cómodo parcial de 47”60 el alazán comenzó a agrandarse, por dentro comenzó a buscar lugar Júbilo intentando pedirle cuentas a Cloyan, que, llamado al orden por Lazo se despegó del lote con extrema comodidad. Llegó al disco con 6 cuerpos y tres cuartos delante de Sub Manner que fue escolta, al pescuezo fue tercero Júbilo cerrando el rentado Escorpión.



Novedades estelares



Luego del Nacional pedrense, no se ha decidido si Great Spirit anota hoy en el Municipal, quien no estará en la nómina de participantes será First Thing. En el Diana se especuló que ocupara cajones la ascendente Lolli Pop, la del “Hs Los Seis” va directo a Campeones. Bobby Q mira de firme el Batalla de las Piedras del 18 de mayo.