Everton Rodrigues y su partida

Luego de varias temporadas trabajando en Uruguay, el jinete norteño Everton Rodrigues decidió cambiar de aires y se alejó de nuestras pistas. Logró Everton a lo largo de más de 10 años las estadísticas del 2008 con 84 triunfos, la del 2010 con 84 y la del 2012 con 65 triunfos. Fue jockey oficial de varias enseñas, ganó en Uruguay 886 competencias en un total de 5501 corridas. Supo ganar la Polla de Potrancas con la Garufa (03), el Selección Next Girl (11) y Natri ( 13), el Nacional con Magno Memo (10), Fin del Mundo (12) y Mi Centinela (15).

El 6 de enero llevó a la gloria a Natri en el Ciudad de Montevideo (14), Alcorano (09), Grand Salute (14) y Don Carrasco (18) en la milla del Piñeyrua y el “Maroñas” con Fui Tambien (2010) y El Danzarin (17).

Para le reunión del viernes 2 de agosto firmó varios compromisos de monta en el hipódromo de Cristal en Porto Alegre, dos de ellas del novel cuidador Luis Arias que trabajó en las escuadra de Ivo Pereira en Maroñas durante unos cuantos años.

No descarta, el cotizado látigo, correr en otros hipódromos del continente.

Éxitos “Toro”, desde ya esperamos tu regreso!