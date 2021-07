El Etcheverry Vidal sobre césped va en 12 cuadras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jornada de sábado entrega diez carreras en el hipódromo de Maroñas, que le cedió el domingo 18 de julio al San Félix de Paysandú, donde también se organizan 10 competencias con base la Polla de Productos.



En el Jerárquico, el Francisco Etcheverry Vidal, Listado, sobre 1.200 metros en grama se lleva la atención del burrero a nivel estelar con figuras sabedoras de definir pruebas de este tenor.



Por partidor interno larga Pluralismo, que viene de ser NP en Campeones; luego hacia afuera van Might Boy, Freedom of Speech e Iluste Posee, 4º y 5º de Draco en el kilómetro del Reapertura, Bar Arocena, cuarto en la Sprint de Campeones, Mango Jangle que fue segundo en el Reapertura y supo en su momento liderar las pruebas de ligeros de Maroñas, Inventive Power, Victorinox, Special Warrior, Noidea Day que en condicional del sábado pasado llegó 4º de Kataldi, Gran Blue y Alto Voltage que hace unos meses amagó volver a ser el de su primera campaña.



Carrera pareja, ubicada en sexto lugar de la reunión, con tres o cuatro ejemplares que se destacan sobre el resto.



El Victorica en milla y en grama

Paridad. los kilos equiparan las chances en el handicap especial



Con 16 participantes en pista se disputará en séptimo término el Pastor Victorica, un handicap especial que se correrá a gatera llena.



Van por el disco y la foto en una carrera muy complicada, por desarrollo, por cantidad de ejemplares y por ese codo bien cerrado que puede definir posiciones finales a medio kilómetros de la sentencia.



Van por los 260 mil pesos que se otorgan al ganador Gaucho (62), Qersh (55) y su compañero de techo Quillan (53), Possesivo (54), Manifiesto (58), Ice Posse (55), Happy Ending (59), Larravide (58), Keep Celebre (54), Saltando Charcos (53,5), Mindcraft Plane (53), Algo Bueno (55), Honorato (53), Manuel Capella (53), Engineer (56) cerrando lista y largando por flanco externo Kaneman (53).



Quedaron como suplentes Despropósito (51), Beau Editor (50) y Catchmeifyoucan (50) en prueba extremadamente pareja donde hay más de media decena de pretendientes al podio que han hecho sobrados méritos y tienen tabuladas que avalan lo dicho.



El hipódromo Las Piedras entrega su clásica jornada de viernes en donde, en 8º término se corre el Jura de la Constitución sobre 1.800 metros.



El jueves el Real de San Carlos de Colonia abre fin de semana hípico cuando se corren ocho pruebas.