Estrellas, máquinas, Japón, el Arco y las perlas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La gran pregunta: qué es un caballo de carrera y quién lo decide?.



Hemos comentado en éstas líneas que en los Estados Unidos se está discutiendo en la Justicia las facultades del Jockey Club y del Stud Book de imponer un número máximo de yeguas que pueden ser presentadas a un padrillo.



Para dilucidar la cuestión y aportar al debate, es necesario recordar algunos principios básicos de la actividad turfística, ya que contrariamente a lo que muchos creen, es una actividad sumamente regulada. Por un lado, obviamente, existen las regulaciones vincualadas al juego y apuestas. Pero por otro lado, el turf regula minuciosamente todas las características que deben cumplirse para que un caballo sea un caballo de carrera y sus competencias, oficiales. Desde las fechas de los servicios, gestación y nacimiento, hasta la correspondencia filiatoria, en sangre y genética, la obligatoriedad del “salto natural”, la prohibición de anabólicos, límites a tratamientos, reserva de competencias por los primeros 18 meses para recién luego enfrentar adultos con pesos por edad, pesos por sexo, distancias oficiales y centenares de reglas que en su conjunto “constituyen lo que es una creación del ser humano”, el caballo de carrera. Sin todas ellas, sería simplemente un caballo.



Y esta característica, brevísimamente comentada, puede ser, a mi juicio, la clave de la decisión de la justicia, confirmando la regulación emitida. En Australia la Justicia, por razones similares, le negó a un criador “su pretendido derecho” a utilizar la inseminación artificial, los embriones y eventualmente la clonación en su Haras, no porque no tuviera el derecho comercial de hacerlo, sino en cuanto a si ese derecho le otorgaba otro más importante, que era el de que el resultado de esas preñeces le permitían la inscripción de los productos en el Stud Book.



Y la Justicia fue contundente. Esos caballos así nacidos no podían ser inscriptos porque no tenían las características requeridas por la autoridad de la raza sangre pura de carrera, más allá de que su uso podía, según el criador, mejorarle su negocio.



En aquella decisión se confirmó el principio, por así decirlo en términos sencillos, que da respuesta a los interrogantes de esta nota.



Un caballo de carrera es lo que los Reglamentos dicen que es, y quién lo decide es la autoridad competente en cada País, que adecúa sus reglas a los Reglamentos Internacionales, pudiendo limitar pero no ampliar el universo de caballos que son considerados “de carrera”.



Las Estrellas de Palermo



Ya ampliamente comentadas, dejaron buenas sensaciones ya que los caballos que corrieron con “chances” ratificaron lo hecho en el primer semestre. El Classic incluso, que tuvo varios nombres borrados que lo golpearon en su calidad (Tetaze, Strategos, Miriñaque) vió ganar solidamente y de punta a punta a Emotion Orpen, un caballo que desde hace 3 años es animador de todos los Clásicos de la larga y que se hizo cargo del favoritismo con solidez.



Fiel Amigo (Violence) y Lindalevesolta (Super Saver) ratificaron expectativas que existían desde principios de año y Mahagonny (Storm Embrujado) se llevó el Distaff y el pasaje a correr la misma carrera en Del Mar, California, en Noviembre.



Veremos si su criador y propietario Alberto Stein y Sra van por la gloria, solos o con socios. Los algo más de 70 millones de Pesos jugados igualan la jornada del 25 de Mayo de San Isidro, pero dejó gusto a poco, ya que en este caso se contó con juego online, elemento que en Provincia sigue prohibido por las autoridades de la Loteria, que siguen sin firmar la Resolución correspondiente desde hace 17 meses, seguramente ocupados en “elegir” al operador que impondrán al turf.



Europa



Del lado de Europa la actividad clásica no da respiro y los buenos caballos siguen dando espectáculo. El fin de semana tocó en Irlanda, en el Hipódromo de Curragh, nada menos que el Derby de la Verde Isla, que fue ganado por Hurricane Lane, que le dió otro super Clásico al padrillo Frankel, cuyo hijo Adayar ganó el Derby de Epsom días atrás. Dettori tuvo que exigir a su potrillo para arrebatarle el Derby por el pescuezo a Lone Eagle (Galileo) en la misma raya de llegada.



El cuidador, Charles Appleby, tiene en su stud a los ganadores del Derby de Epsom y de Irlanda, y anticipó que con Adayar irá por los 2400 metros del King George, y que si gana o entra en la conversación, trabajará por el Arco del Triunfo en Paris.



Sobre Hurricane Lane, aún no definió su futuro. El gran favorito, High Definition (Galileo), tuvo un percance en carrera que le costó dos herraduras y casi una rodada, quedando fuera de carrera y O’Brien ya avisó que le dará descanso.



El próximo sábado, sin duda, tendremos una carrera de esas que se saborea desde los ratificados.



El tradicional Eclipse Stakes, en Sandown Park, que se corre desde 1886. Sobre difíciles 2 mil metros reúne a a algunos de los mejores caballos en actividad de Europa. Y así ha sido siempre en este Clasico que supieron ganar monstruos como Enable, Roaring Lion, Golden Horn, Sea The Stars, Nathaniel, Hawk Wing, So You Think y que este año además de la gloria, tiene una bolsa de 600 mil Libras a repartir.



Los bookmakers han elegido como favoritos a Mishriff (Make Believe), que viene de un largo descanso después del doblete en pasto y arena de febrero y marzo en Dubai y Emiratos y al ganador del Derby de Francia, St. Mark’s Basilica (Siyouni), éste último uno de los 3 que anotó y ratificó Aidan O’Brien desde irlanda (en la anotación inicial tenía 13). Si la pista no esta en óptimas condiciones, se agigantarán las chances de otras dos máquinas, Addeybb (Pivotal), que vuelve a cruzar medio mundo, por tercera vez, desde Australia donde viene de ganar en tremenda forma un Grupo 1 en la distancia, y Wonderful Tonight (Le Havre), que viene de reprisar ganando un Grupo 2 en Ascot en la distancia luego de haberse despedido en el 2020 con dos sendos Grupos 1 en Ascot y en Longchamp.



No podemos dejar Europa sin mencionar que debido a sus explosivas declaraciones sobre el doping en Irlanda (sí, en Irlanda, aunque cueste creerlo), el mítico y exitoso entrenador y criador Jim Bolger concurrirá al Parlamento junto con varias autoridades hípicas a dar cuenta de los motivos que lo llevaron a decir que existen “cheaters” en ese turf y que algo debe hacerse para recuperar la credibilidad.



Sus declaraciones produjeron un verdadero terremoto y no pocas críticas, no solamente por lo dicho sino porque aseguró conocer los nombres pero se excusó de hacerlos públicos porque no quiere tener problemas judiciales.



No hay ningún medio de prensa europeo, de carreras o de interés general, que no haya tomado sus declaraciones y haya requerido que se investigue la gravísima denuncia, que en éstos días tendrá amplia difusión con la reunión programada. En cuanto ocurra, les traeremos la crónica de la misma y nuestra opinión al respecto.



Poco pero muy bueno en Japón



Si en el Eclipse Stakes es candidato Mishriff, imaginen lo candidata que era la yegua Chrono Genesis (Bago) en el Takarazuka Kinen, el Grupo 1 que sobre 2200 metros se corrió en el Hipódromo de Hanshin, Tokyo. Por casi 3 cuerpos y rozando el record de la pista, la hija de Bago se llevó otra vez el Clásico que había ganado y suma ahora 4 Grupos 1 y premios por algo más de 9 millones de dólares, con una meta fija que es el Arco del Triunfo en París, el sueño de toda la hípica japonesa, y a pesar que éste Clásico clasificaba para la Breeders’ Cup Turf de Del Mar, California. El entusiasmo en Japón por esta carrera, una de las 4 donde los aficionados votan quienes corren, llevó a ventanillas un poco más de 170 millones de Dólares, un 9% más que el año pasado.



Estados Unidos



Estados Unidos vio en pista a dos máquinas de correr que prometen un segundo semestre espectacular



El Stephen Foster (Grupo 2 - 1800 metros - arena) permitió otra tremenda demostración de Maxfield (Street Sense), otro ganador Clásico de Godolphin. En muy buenos 1.48.53 se impuso por algo más de 3 cuerpos agregando un séptimo triunfo sobre 8 y un total de 1. 2 millones de dólares en premios. Ganador de Grupo 1 a los dos años, Maxfield tuvo dos lesiones en su carrera, una a esa edad y la otra antes del Derby de Kentucky y ahora parece en condiciones de recuperar el tiempo perdido y apuntar a una campaña que culmine en la Breeders’ Cup Classic de noviembre.



En su familia materna, que proviene de la múltiple Grupo 1 Caress (Storm Cat), tiene varios ganadores clásicos, entre ellos Lucullan Hard Spun, padrillo en el Haras La Leyenda.



La otra maquinita fue, una vez mas, Letruska (Super Saver), que agregó otro lauro, ahora de Grupo 2 (Fleur de Lis Stakes - G II - 1800 m) a los dos Grupo 1 que venía de ganar, el Apple Blossom y el Ogden Phipps, donde les ganó a las dos yeguas que dominaban la categoría hasta encontrarse con la que supo llegar como invicta desde México, Swiss Skydiver and Monomoy Girl. Su padre, Super Saver, que lidera la estadística en Argentina entre productos de 3 años, elevó a 29 el número de Clásicos “black type” a sus antecedentes.



Las Perlas de Joe



- A pesar de los triunfos de su hijo Essential Quality, Tapit (Pulpit) no logra descontarle ventaja a Into Mischief (Harlan’s Holiday), que sigue liderando al estadística de padrillos de 3 años en arena en Estados Unidos.



- En la misma estadística Candy Ride figura en 13avo lugar pero su hijo Twirling Candy figura 7mo.



- Frankel, el super caballo y padrillo hijo de Galileo, es el lider de la estadística de padrillos en Europa, ganó el título en Royal Ascot y produjo en lo que va del año al ganador de los Derbys de Inglaterra y de Irlanda.



- Luego de cumplir su sanción de 8 años, el ex cuidador de Godolphin Al Zarooni, vuelve a entrenar caballos en los Emiratos Arabaes. Al Zarooni cayó en desgracia cuando en su caballeriza se encontraron anabólicos, lo que desató, además de su sanción, un escándalo de proporciones en Inglaterra y en Dubai.



- El triple ganador de Grupos 1 y Rey de los Sprinters en el año 2016 Defrong (Gio Ponti en madre por Ghostapper), entrenado durante su campaña por Bob Baffert, es padrillo sensación en la incipiente temporada de dos años en Japón.



- Luego de la jornada de las Carreras de las Estrellas el Haras Firmamento pasó al frente en varias estadísticas, Criador, Caballeriza Clásica, Padrillos Primer Generación (Super Saver) y Primera Generación Clásica (Hit it a Bomb), logros que se suman al festejo por el triunfo de Emotion Orpen en el Classic.