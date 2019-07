Estrategias y adelantos de los clásicos de domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando las anotaciones del próximo fin de semana salieron a luz, todo burrero fue al clásico Asociación de Criadores sobre 1.200 metros y se encontró con la figura de Inalcanzada. Es que la récord horse de los 1.400 baja dos cuadras para enfrentar a verdaderas especialistas en la distancia.



Es Abbondanza una de las rivales de defensora de la sedas “El Chicho” en el clásico de este domingo en Maroñas. Su jinete Fernando Olivera en la previa tiene confianza en la defensora del “Azul y Plata”, respetando a Inalcanzada. “La yegua llega bien, ha corrido muy bien en estos tiros. Le tengo fe. Inalcanzada tiene muchas velocidades, hemos competido de la vuelta y me ha ganado pero los 1.200 de la carrera favorecen a mi yegua porque es donde ella ha corrido mejor. Es una carrera donde no hay que dar ventajas, todas son enemigas, son yeguas muy parejas”, declaró.



Rainha Pionera es una rival de fuste en el clásico sobre doce cuadras. Así ve la prueba Héctor Fabián Lazo, su jinete: “A mí me gusta correrla en ‘mildos’, el problema es el carácter que tiene la yegua. Cuando hace las cosas bien, es una yegua muy corredora. Hemos estado cerca de Inalcanzada hasta los últimos metros en pruebas de mayor tiro, ahora es menos distancia. Para estar ahí no hay que contrariarla, correrá adelante”.



En el handicap especial Necessaire, sobre la milla, en grama Lisarb carga los kilos. Su jockey Javier E. Pérez confía en la norteña: “Lisarb va con el peso máximo. Ha seguido bien y llega bien a la carrera, rinde bien en el pasto, es una yegua buena. En la última no corrió bien pero está todo dado para que mejore”.



La milla y medio de recorrido del clásico Presidente de la República cosechó cuatro anotaciones. Calidad suple cantidad en una carrera donde el trámite será fundamental para dilucidar al ganador.



Don Carrasco es candidato y así lo ve Héctor Lazo: “Salió una carrera con pocos participantes y puede ser tramposa, enfrenta a buenos caballos. Don Carrasco ha corrido cerca, en mitad de lote, en el fondo. Hay que mirar mucho el trámite que se puede dar ya que Bobby Q y Mundanal podrían mover adelante. Igual yo voy a esperar la última palabra del cuidador, pero me veo corriendo expectante”.



Viene Bobby Q de excelentes actuaciones en Las Piedras y llega al Jerárquico para enfrentar a tres rivales en el clásico sobre milla y media. Será conducido, como es habitual, por el salteño Luis Alberto Cáceres Aranda. “Vamos a probar en Maroñas. Por suerte salieron pocos rivales pero buenos. Bobby Q viene de ganar tres al hilo en Las Piedras, hablé con el cuidador y el caballo siguió bien (entrena en Durazno) y esperamos una buena carrera. El caballo se mueve adelante, si no hay punteros, haremos la punta y esperemos se haga un trámite a gusto de él”, dijo el jockey.



Tres carreras que serán eje de la jornada de domingo en Maroñas, donde se pone a prueba la sapiencia burrera para acertar el Pick 8 que inicia en la 11ª y tiene un acumulado de $624.103 con base $10.



Van los “piques” de Ovacion en adelantado:



11ª: 6-8



12ª:1



13ª:3-10



14ª:12



15ª: 7-8. Éxitos!