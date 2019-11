Estelares sobre césped en 1400 y 1500 metros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los clásicos Brasil y P. Gelsi y José María Ferro son la base del domingo en Maroñas, van sobre césped en 1400 y 1500 respectivamente.

Brasil.

1- Biznaga AH - J. Cruz. A pesar de su descendencia, está en lote bravo. 6

2 - Soapy Sky - F. Olivera. Siempre rinde la pedrense, el aumento de tiro le quita chance. 8

3 - Templaria - Y. Pereira. Se mueve bien en la grama, para las trifectas, anotar. 7

4 - Gatita - D. Gaier. Viene de perfomance regular, es brava para ella. 7

5 - Falsaria - D. Alonso. Compite en otros lotes. 6

6 - Electronica - M. Dávila. Por su pasado no se descarta. Siempre brava. 8

7 - Inalcanzada - J. C. Méndez. Es la figura de la carrera, titular de once podios, va por otro a nivel de Grupo. 10

8 - Blue Spark - H. Lazo. La Alexander of Hales se mueve bien en césped. Sorpresa. 8

9 - Atea - V. Leal. Si corre, está anotada en el canario, es un puede ser. 7

10 - Q. da Baronesa - J. Gulart. Ha rendido en condicionales. 7

11 - Kattegat - P. Rodríguez. Enemiga, sube ahora a su distancia. 9



Gelsi - Ferro.

1 - D. Boy. No correrá

2 - Gauche. No correrá

3 - Cloyan - H. Lazo. Tras buenas en especiales, sube par de escalones. 7

4 - Almoradi - J. C. Méndez. Viene dominando en estos tiros, llega con suite de victorias. 10

5 - El Cantante - R. Silvera. Especialista en césped. 9

6 - Mango Jangle - D. Gaier. está en prueba muy brava. 7

7 - Fitzgerald - L. Cáceres. Tras 2 caídas vuelve por recuperar el cetro. 10

8 - Urso Maggiore - E. Rodrigues. Puede ser bravo. 9

9- Pushkin - C. Méndez. Sube a estelares. Cotejo severo. 7

10 - Purebred - V. Leal. Cotejo severo. 7