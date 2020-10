Estelares en ambas pistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si se busca en el fin de semana una carrera extremadamente pareja se opta por el clásico Alfredo de Castro Pérez, sobre la milla, en donde los siete anotados presentan cartilla para obtener la prueba. Es Almoradi el candidato lógico. Ganador de las últimas tres que corrió, se prepara el defensor del Crespi para llegar con los 10 puntos al 6 de enero en busca de revancha en la milla del Piñeyrúa. Cuenta el pupilo de Cintra en Homeu con un compañero de yunta de hierro. Enemigos son Aero Trem y Al Mare, ambos defensores del Old Friends y también del líder de la estadística, Antonio Cintra. Presentan tabuladas de real nivel. Aero Trem es el ganador del último Piñeyrúa, tras su paso por Las Piedras cayó en sus últimas salidas en Maroñas. Noidea Day, Sinabung y Folk Honour son sorpresas y media; más aun, son tan enemigos como la yunta del Old Friends.



Carlos Reyles. El clásico Carlos Reyles se disputa por tercer año consecutivo en grama, con ocho potrillos de la generación 2017, alguno de ellos con figuración clásica. Se trata de una prueba que le puede dar al ganador un pasaporte al Derby como así también -si sus huestes lo piensan- enfrentar a los mayores en tres semanas en el Carlos Pellegrini que va, en 24 cuadras sobre misma pista. La triple fórmula la integran Garmisch, Capita y King Silence, sin dejar de lado al perdedor Happy Day y a Engineer.



Handicap Especial. El Adolfo Artagaveytia cierra pruebas de corte mayor en Maroñas, en césped sobre 12 cuadras, donde los kilos son medallas. Por ello el voto recayó en la clásica Flora Gambo’a que tendrá un desarrollo que le hará sentir menos el plomo. Se espera una carrera movida para que la defensora de las sedas Aurora se deje ver de 150 a la meta. New Orleans y Mega Purse, potrancas 2017, son las enemigas que deberá sortear la descendiende de Kodiak Kowboy. La yunta de Antonio Cintra, My -si hace memoria y recuera su triunfo de corte mayor en cortometraje en verde- y la buena de Lisarb, que regresa a su tiro preferido, pueden ser bravas. Las del Musa gusta de moverse en delantera. Pese al plomo, es brava.



Desde la Pelouse. Hay varias apuestas que bien pueden aportar buenos pozos.



Pick 4 - Pozo acumulado $ 37.500 - base $ 50

1ª: 3-4-5

2ª: 2-6

3ª: Todos

4ª: 4



Pick 3 con Carry Over - Pozo acumulado $ 32.280

6ª: 4-5-6-7

7ª: 9

8ª: 2

9ª: Todos



Doble Final - Pozo garantizado $ 30.000 - Base $ 50

8ª: 2

9ª: 3-4-7-9-14



Trifecta - Pozo acumulado - $ 110.574

9ª carrera

14 - 3-4-7-8-13 (2º y 3º)