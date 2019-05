Especiales en Césped y largometraje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con entrada gratuita para las madres, Maroñas organiza nueva reunión de domingo que inicia a las 14:45 con pantalla gigante para apreciar el clásico del fútbol uruguayo.



En el césped, a las 15:35 se larga el especial Italia, donde la tres años Soy Atractiva carga el voto de Ovación. La descendiente de Ecclesiastic, que no conoce la verde grama enfrenta sobre dos kilómetros, a muy duro y corto lote que sabe lo que es correr en la nueva pista de Maroñas. La yunta del Philipson son enemigas de sumo riesgo al igual que Kurdistana, en prueba que se anuncia que Carina First no será de la partida.



En el Enrique Guillemette los kilos equiparan las chances. Es por ello que los cuatro kilos que separa a Mundanal, que viene de reprise, y al clásico Cerro Largo de Baila de Noche inclinan la balanza hacia el descendiente de Asidero, que se dejará ver en vanguardia en primera partida. Carrera pareja si las hay en la reunión, se corre sobre 22 cuadras, distancia que el candidato el pasado año hizo suyo prueba estelar. Si hace memoria, se hará bravo de mitad de recta a espejo.



Las Piedras.

En el circo limítrofe tuvimos actividad en la víspera. En el Preferencial Arquitecto Rodríguez Larreta fue corto triunfo de Illinois sobre la top weight Soapy Sky por la testa, con buena guía de Fabio Guedes. El hijo de Smarty Jones llevaba un año sin alegrías, pero repitió en el canario al recorrer los 1300 pactados en 1’18”11.

La carrera tuvo emoción de gateras al disco, cuando en la bajada Fernando Olivera fue en busca de los punteros y los superó entrada la recta. Se dejó gritar. En los 200, Illinois comenzó a acortar distancias para alcanzar en albores de sentencia para festejo de Juliana y Agustín.

El fenomenal Fenómeno sigue en la brecha. Con siete años a cuestas y 80 entradas a pistas, consiguió nuevo lauro en Las Piedras, el número 12 de su campaña. Lo llevó a la victoria nuevamente Mario Hampstead González, que lo trajo en puestos de vanguardia desde apertura de gateras al disco.



Melo.

En el hipódromo del Sistema Integrado Nacional del Turf, en jornada sabatina se corrieron ocho competencias. En el Preferencial Ovación Turf-Diario El País fue triunfo de Gallant Bryan sobre el debutante Federal Funda en prueba sobre el kilómetro.