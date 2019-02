La escuela festeja el debut en el podio de Mirtha Trías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la prueba inicial de la jornada de domingo se dio el primer triunfo de la jockey aprendiz Mirtha Trías.



La joven cumplió con creces una muy buena tarea con Ídola Porteña. “Se dio todo como esperábamos, salió adelante y no tuve problemas”, relató a Ovación luego de la carrera. “Quiero agradecer a mi familia y a los profesionales que me dan confianza para poder correr”, agregó la aprendiz, de muy buen fin de semana ya que el sábado ocupó la segunda posición con Pumbate en Las Piedras.



Nuevamente las sedas del “Duszka” cumplen con su cometido, ya que con esos colores ganaron la primer carrera de sus respectivas campañas M. De Souza, J. Mora, C. Villarreal y G. Castro.