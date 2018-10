Se escribirá la historia

Ya se palpita lo que será el próximo fin de semana de turf. Tendremos actividad de enorme calidad que nos hará estar atentos desde el viernes hasta el domingo. En Maroñas se corre el Nacional y puede haber Triple Coronado, en Las Piedras se vivirá una de las reuniones más importantes del año mientras que en Churchill Downs de disputará la serie Breeder’s Cup.



El viernes tendremos 11 competencias en el circo de los Eucaliptus. Allí se correrá el Clásico 81 Aniversario del Hipódromo Las Piedras. Hat Dolar, Dog Halo, Smart Boy, Intratable, Labrador, Grand Impacto y Butler irán por el triunfo sobre 1500 metros. Ese mismo día comienza el fantástico show de la Breeder’s Cup con cinco de los clásicos llevándose a cabo en esta jornada.



El sábado estará lo central del festival norteamericano, con nueve clásico entre los que se cuenta la principal, la Classic. Allí se repartirán seis millones de dólares y son 16 los aspirantes al triunfo. Accelerate es el favorito en la morning line en un lote que cuenta también con figuras como Mind Your Biscuits, West Coast, Mendelssohn, Thunder Snow y Guennevara. Habrá fuerte presencia sudamericana con varios campeones del continente jugando sus cartas en los distintos cotejos de la serie. La fantástica yegua Chilena Wow Cat es una carta de mucho valor en el Distaff.



Siete pruebas comunes se correrán en Maroñas el sábado. Aquí lo más importante estará el domingo. No será una jornada más, se corre el Gran Premio Nacional (G1), se cierra la Triple Corona y sabremos quien es el mejor exponente de la generación nacida en 2015. Este año tenemos la chance de tener Triple Coronado ya que Aero Trem procurará ser el vigésimo tercero en la historia y el tercero desde la Reapertura y así sumar su nombre a los de Invasor y Sir Fever, únicos que lo lograron en esta nueva etapa de nuestro Hipódromo. El potrillo brasileño enfrentará a 12 rivales. Se destaca el retorno de Great Spirit tras cumplir la sanción que le quitó el triunfo conseguido en pista en la Polla de Potrillos y que le impidió correr en el Jockey Club. Se prevé un enorme duelo entre ambos. Además prometen decir presente: Duro de Matar, Negrone, Thalasso, El Gran Meteoro, Dos Amores, Farruco Law, Muy Agil, First Thing, Southern Fever y las potrancas Imennsa Vendetta y Asiatic Heidy. Lote amplio para el Nacional.