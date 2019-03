Eric Acosta llegó a las 50 y logró el título

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de un par de semanas en que la victoria le fue esquiva, el ahora jockey profesional Eric Acosta logró el triunfo número 50 para llegar al tan ansiado brevet.



En lomos de Esadrenalina, el joven egresado de la escuela de aprendices del año 2016 no solamente se lució en la victoria, sino que alcanzó el gran objetivo: diploma de jockey.



Luego de la carrera Acosta comentó: “Cuando gané sentí mucha alegría por el esfuerzo que hacemos para lograrlo. Tuve un par de semanas con poca suerte, pero todo llega cuando tiene que llegar y hoy (viernes) llegó el momento y estoy muy contento”.



Cuando Acosta llegó al recinto varios esperaban para saludarlo. “Eso es lo más lindo: el compañerismo. Gracias a Dios me llevo con todos muy bien. El llegar y que ellos me estuvieran esperando, fue muy lindo”.



El oriundo de Cerro Colorado no se olvidó de su paso por la Escuela. “Me ayudó no solo en la parte de las carreras, me ayudó también mucho para crecer por fuera de la competencia. Fue un muy lindo aprendizaje”.



Recordó su infancia. “Soy de Cerro Colorado, ahí no hay pencas, hay jineteadas. Es un lindo recuerdo, pero yo me dediqué a las carreras y no a las jineteadas y me ha ido bien”.



Ahora Acosta no descarga más. “Hay mucho jockey, también aprendices. Hay que trabajar como siempre. Por suerte estoy bien montado en Las Piedras, trabajo con Gustavo Acosta y con Germán González que me ha apoyado desde el inicio. También me apoya Ignacio Portela y siempre hay compositores que respaldan el trabajo de uno”.



Entre saludos y una gran sonrisa, Eric siguió corriendo ese viernes, que no será un viernes cualquiera; será en su vida profesional el día en que se recibió de jockey profesional. Condiciones tiene, el futuro está en sus manos. Maroñas ganó un profesional de pura cepa.