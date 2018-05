Eramia sigue en lo más alto

El jockey uruguayo Richard Eramia continúa cosechando elogios. Fue el látigo mas ganador en los Estados Unidos -entre 950 profesionales- al quedarse con 11 carreras en siete días y por ende fue premiado como el jockey de la semana.



La importancia del premio es que entre quienes votan están los principales medios periodísticos hípicos de los Estados Unidos tales como TVG, The Daily Racing Form, Equibase, Horse Racing Nation, América Best Racing, entre otros auspiciados por la Fundación Detox.



Eramia tuvo un 55% de efectividad y un 80% de sus caballos estuvieron dentro los que pagaron dividendos en 20 carreras corridas. Durante el presente año lleva ganadas 42 pruebas en 270 corridas y acarrea ganancias totales (no propias), US$ 1.173.119, desde su llegada al norte, el popular “Turco” ha triunfado en 2,060 ocasiones con US$ 42 millones en premios.



Al momento, Eramia está corriendo en el hipódromo de Lone Star, mientras que desde la semana próxima se trasladará a Louisiana Downs, que abre su temporada que va hasta el mes de septiembre, donde correrá de lunes a miércoles. El maragato estuvo de visita en nuestro país el pasado 6 de enero donde fue convocado para correr a Legion Cat en el Gran Premio José Pedro Ramírez, llegó en cuarto lugar y durante la reunión también fue guía de otros ejemplares.



Para esa oportunidad, Eramia tuvo varias charlas con pilotos locales sobre su experiencia en el norte. En la jornada de la inauguración de la pista de césped, Eramia recibió una llamada -como recibe todas las semanas- de un látigo local que le solicitó ayuda para correr en la nueva pista de Maroñas. El consejo fue: “En las carreras en césped hay que tener mucha paciencia”.



Eramia corre y gana, ¡que sigan los éxitos!