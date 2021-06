Epsom, el juego en Japón y las perlas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando entre 1779 y 1780 un grupo de Ingleses liderados por Lord Derby y sus amigos Charles Bunbury y John Burgoyne decidieron organizar dos carreras, una para hembras llamada Oaks, en honor a la propiedad de uno de ellos, y la otra Derby, para machos, seguramente no imaginaban que unos 240 años después esas carreras serían el foco de atención de todo el turf internacional y el sello de calidad reconocido en el planeta entero para la cría. De hecho, uno de los mayores reconocimientos al Derby de Epsom lo hizo el gran criador Federico Tesio, quien dijo que el pura sangre de carrera existe porque su selección no fue hecha por expertos, técnicos ni zoologos, sino porque existe un trozo de madera, el poste de llegada del Derby de Epsom. Luego de poco más de dos siglos el Derby concita todavía la presencia de los caballos, entrenadores y jockeys más exitosos y los criadores saben que conseguir de padrillo al ganador puede simplemente cambiarles la vida. De todos los ejemplos recordemos solamente el ocurrido hace 20 años, cuando Galileo cruzaba primero el “poste de madera” y desde allí hasta esta edición sus descendientes no solamente dominan el Derby y los Oaks, sino muchas de las mejores carreras del planeta. Aidan O’ Brien mismo, su entrenador, no se cansa de repetir que Galileo hace 20 años fue el caballo que le cambió la vida. Cuál es el misterio de esa pista? quizás lo es su trazado, porque en todos los libros de turf leemos lo increible que esta carrera decisiva se lleve a cabo en uno de los dibujos menos ortodoxos y mas complicados que pueda haberse imaginado.



Apenas se abren los partidores, y durante los primeros 1000 metros la pista se eleva 41 metros. Sí, 41 metros en 1000 metros. No existe, al menos en Irlanda e Inglaterra, nada parecido ni siquiera en los metros finales. Esos primeros 1000 metros requieren de un caballo que, ayudado por su jockey, deba relajarse y afrontar semejante desafío a velocidad de carrera pero sin llegar a parciales muy rápidos, aun cuando corra adelante, porque cuando termine esa cuesta, le quedan 1400 metros con más dificultades aún. A partir de allí el trazado por unos 400 metros es llano, otorgándo un último respiro antes de comenzar otro desafío único.



En esos últimos 1000 metros el caballo debe descender unos 25 metros, cargando sobre sus manos todo el peso de la inercia, yendo en bajada al encuentro del famoso Codo de Tattenham, apretado y endiablado como pocos, y ubicado justo en el lugar donde, después de todo el “sube y baja”, hay que encontrar la posición para definir la carrera. Ya en la recta final hay que seguir “bajando” unos 15 metros y en los 200 finales aguantar un “repecho final” al estilo de San Isidro con pendiente de afuera hacia adentro. Eso es el trazado del Derby y ese es el test al que se refería Tesio.



En ese trazado se consagraron desde Sea Bird a Nijinsky, Milll Reef, Shergar, Nashwan, Lamtarra, Generous, High Chaparral, Sea the Stars, Golden Horn y obviamente Galileo, que a juzgar por los bookmakers, tiene los dos favoritos para este año, ambos de la mano de O’Brien, Ballet Bolshoi, que ganó con tremenda autoridad los dos “preparatorios” y High Definition, que fue favorito durante todo el invierno para esta carrera. O’Brien, cuando aún falta una ratificación, promete poner 6 potrilos en gateras (Van Gogh, Mediterranean, Kyprios y Sir Lamorak). El entrenador Charlie Appleby probará suerte con 3, Hurricane Lane (Frankel), que ganó bien el Dante Stakes y One Ruler (Dubawi) y Adayar (Frankel).



Otro conocido de ésta columna, Jim Bolger, lleva a Mac Swinney (New Approach), que corrió el 9 y el 22 de mayo 2000 metros y 1600 metros respectivamente, la última presentación cuando ganó las Irish 2000 Guineas sobre su compañero de stud Poetic Flare (Dawn Approach), a lo que agregará ahora los 2400 metros de Epsom buscando una verdadera hazaña. O’Brien hijo presenta a Southern Lights, el hijo de Sea the Stars que según el joven entrenador tiene el pedigree soñado para la carrera.



Si de pedigrees hablamos, tenemos a John Leeper, el potrillo hijo de Frankel y la ganadora de los Oaks, Snow Fairy, que lleva el nombre del padre del entrenador Ed Dunlop. Snow Fairy, es bueno recordarlo, ganó 6 Grupo 1, entre ellos los Oaks de Irlanda e Inglaterra, en Japón el Queen Elizabeth Cup, en Hong Kong la Hong Kong Cup, el Coronation Cup en Irlanda y el Prix Jean Romanet en Francia, aunque de ésta carrera fue descalificada por un resultado positivo de un anti inflamatorio. Este viernes sabremos qué potrillo cruzará primero el poste de madera y dejará su nombre grabado para la posteridad.



Apuestas , contenidos, TV y tecnología.

Avance día a día



La NYRA, Asociación de Carreras de New York, firmó un acuerdo que expande hasta el año 2030 su contrato de exclusividad con la cadena de televisón Fox Sports, por el cual ésta transmitirá 700 horas de carreras de Belmont Park y Saratoga, pero con la particularidad que Fox tendrá opción a comprar hasta el 25 % de la lucrativa empresa de apuestas por internet de la NYRA, la popular y rentable NYRA Bets. La opción sería ejercida durante el próximo mes de Agosto y sin duda proporcionará al turf de New York aún más visibilidad y rentabilidad del que ya tiene, quizás el número uno hoy en USA.



El mandamás en temas de apuestas de la NYRA, Tony Alevvato, se propuso revolucionar el turf de New York y lo está haciendo junto al uno de Carreras, Martin Panza, que en pocos años ha dado vuelta el programa de New York atrayendo propietarios de todo Estados Unidos.



Por su parte Churchill Downs cerró un acuerdo con Aristocrat Gaming por el cual ésta última instalará sus máquinas tragamonedas con definición via “carreras de caballo históricas” en todas las localidades donde Churchill Downs tenga locales de juego. Recordemos que hoy Churchill Downs es un verdadero emporio del juego con casinos en 8 Estados, más de 11 mil tragamonedas, 7 plataformas de “sportbooks”, egames, el sitio de apuestas de turf “Twin Spires” y, obviamente, el Derby de Kentucky.



Australia



En Australia no se quedan atrás, y se esperan novedades sobre la propuesta efectuada por la compañia BetMakers de 4 mil millones de dólares para quedarse con el negocio de apuestas de Tabcorp de Australia, con la expectativa de formar un conglomerado de apuestas global.



Japón



Japón sigue generando carreras de Grupo 1 con finales espectaculares y recaudaciones para el asombro



Es tal el entusiasmo por el próximo Clásico en Japón, nada menos que el Yasuda Kinen, el Grupo 1 que cada año se lleva el título de la carrera con mas apuestas en el mundo, que casi pasó desapercibido el Derby de Japón, otro Grupo 1 sobre 2400 metros en el pasto del Hipódromo de Tokyo se corrió el pasado domingo. 5 caballos llegaron a la meta en menos de 2 cuerpos, otra prueba para los que sostienen que las carreras de Grupo 1 en Japón son las mas competitivas del mundo justamente por el escasísimo margen entre los caballos que llegan en los primeros 5 ó 6 puestos.



Mas allá de lo que cada uno opine, este final es otro para ver una y otra vez, porque no solamente es increible como alcanza la punta el favorito Efforia (Epiphaneia) en los últimos 400 metros sino como pierde por hocico en la raya por la zizagueante atropellada de Shahryar (Deep Impact). La toma de costado y la de frente son imperdibles y sugiero las vean en youtube.



La Bolsa de 4 millones de dólares, con escasos 2 para el primero, catapulta aún más las arcas del padrillo Deep Impact, que ya produjo 7 ganadores del Derby de Japón y es el único en el mundo que puede hacerle sombra al interminable Galileo ya que tiene hijos que prometen una larga dinastía como la de su propio padre, Sunday Silence (Halo) Es bueno recordar que Sunday Silence fue uno de los mejores caballos de todos los tiempos, siendo 1ro o 2do en las 14 carreras que corrió, 10 de ellas Grupos 1, de las que ganó 6, todas ellas entre 1800 y 2000 metros en la arena, perdiendo la Triple Corona americana en los 2400 metros del Belmont con Easy Goer.



Las ventanillas del Hipódromo volvieron a temblar, con una recaudación para la jornada de algunos pesos más que 390 millones de dólares, de los cuales unos 250 millones se jugaron en el Clásico. El próximo fin de semana, que como dijéramos se corre la “carrera del año”, el Yasuda Kinen, con la presencia de los mejores caballos de Japón, promete ser un espectáculo como carrera, como recaudación y show.



Los 1600 metros de pasto tendrán la presencia y probablemente el favoritismo de Gran Alegria, la hija de Deep Impact ganadora de 5 Grupos 1, el último de ellos el 16 de mayo, y otros 6 ganadores de Grupo 1.



Las Perlitas de Joe



O Besos, el hijo de Orb, llegó segundo del muy creído potrillo reservado del Haras Juddmonte, Fulsome (Into Mischief) en el Grupo 3 Matt Wynn Stakes en Churhill Downs.



En Inglaterra la Asociación de Criadores publicó su Reporte Sobre el Futuro de la Cría y su Impacto en la industria Hípica, que trata, entre otras cosas, sobre el lento pero persistente éxodo de criadores y propietarios hacia Francia e Irlanda. El Reporte continúa y hace base en el publicado en 2018 como parte de un Plan Estratégico. El 27 de mayo habrá un webinar para discutir el mismo que puede seguirse en www.thetba.co.uk.



Tapit continua como líder de la estadística de padrillos por carreras ganadas de Grupo 1. El hijo de Pulpit lidera el listado por delante de War Front (Danzig), Medaglia d’Oro (El Prado), Speightstown (Gone West) y Distorted Humor (Forty Niner). Candy Ride ocupa el séptimo lugar de la lista de super padrillos con 114 millones de dólares en premios.



Entre los padrillos de segunda generación, y hasta que el resultado del Derby sea modificado, lidera Protónico (Giant’s Causeway) y lamentablemente el que ocupaba el 5to lugar, Laoban (Uncke Mo), murió la semana pasada.



Charles Scheeler será el primer mandamás de la novísima nueva Agencia Federal que liderará los temas de doping y transparencia en el turf americano. Scheeler tiene un imponente curriculum como abogado y asesor en algunos de los más delicados temas de doping en USA (basketball, atletismo, ciclismo, etc) y aspira a llevar al turf americano al nivel de tolerancia cero en pocos años.

En Argentina, donde el lunes 31 volvieron las carreras, Roman Ruler (Fusaichi Pegasus) lidera la estadística de padrillos en la arena, por sobre Equal Stripes (Candy Stripes), Angiolo (Grand Reward), Remote (Dansili) y Catcher in the Rye (Danehill).



En el pasto lidera Cityscape (Selkirk) por sobre Fortify (Distorted Humor), Orpen (Lure), Treasure Beach (Galileo) y Sebi Halo (Southern Halo).