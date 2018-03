Enjoy es centro de atracción de domingo

A las 17:35 de este domingo se disputa la carrera mas importante del fin de semana, el clásico Juana Mautone de Cousiño, llamado para yeguas sobre 1000 metros donde prometen participar seis féminas, con mandil tres y desde la segunda gatera partirá la Reina de la Velocidad, Enjoy.

Es la pupila de la familia Marrero una verdadera atracción burrera, es que, la hija de Fundo of Funds no conoce la derrota desde el 6 de enero del pasado año, ha conseguido batir los récords de clásicos consecutivos y ganados y con su última victoria igualó a Stone en cuanto a carreras ganadas en Maroñas luego de la reapertura (18). Con la monta habitual, Edinson Rodríguez y con las sedas del “Última Hora” va la mejor yegua de Maroñas en busca de la única marca que le falta y acrecentar sus diferencias con Relento y Financial Aid.

Son Holy Legal, Supersticiosa y Sub Princess rivales a tomar en cuenta, la del “Hs. Belmont” tras dos puestos de escolta, a la testa y al cuerpo de Enjoy, la norteña va por torcer la balanza buscando derrrotar a la mejor velocista del medio.