La emoción de los jockeys ganadores

Los triunfos conseguidos a nivel de Grupo 1 en Uruguay son los más codiciados por todos los participantes del turf. Son apenas ocho los cotejos del máximo nivel en nuestro calendario, con excepción de los años en que se corre el Latino aquí.



Dos de esos ocho clásicos son justamente el inicio de la Triple Corona a través de la Polla de Potrancas y la Polla de Potrillos. Este año se saldaron con el triunfo de dos jockeys que atraviesan momentos bien diferentes en sus carreras, uno surgido de la Escuela de Jockeys en el 2016, el otro ganador de cuatro de las últimas cinco estadísticas.



Para Martín Dávila fue el primer Grupo 1 de su carrera. Hace un año había estado cerca de ganar la Polla de Potrillos cuando fue segundo sobre Gauche, aquel día debió resignarse a escoltar a Monje Negro y a Luis Cáceres, el otro protagonista de esta nota. Con Electronica llegó la revancha pero entre potrancas y quien lo escoltó fue justamente el jockey salteño, en esas cosas que tienen las carreras y el destino.



Martín además le dio el primer Grupo 1 a la Escuela de Jockeys ya que es el primer egresado en ganar a este nivel. Tras la carrera estaba muy emocionado y esto nos contaba: “estas son las carreras que valorizan a los jockeys que estamos aprendiendo, poder ganarle a colegas que son verdaderos profesores. Correr estos clásicos es importante y ganarlos mucho mas. La idea era esperarla un poco durante la carrera, correr más tranquilo que en la que nos tocó perder en Las Piedras y la yegua hoy demostró lo que es. Para mi o llegaba con los 10 puntos, pero es una potranca muy especial, mi carrera aún está empezando pero en estos dos años es el mejor animal que he montado. En una victoria así a uno le viene a la mente los amigos, el cuidador Jorge Da Luz que me ha dado una mano y por supuesto mi familia, que hoy vino a acompañarme, es un momento de mucha emoción”.



Solo media hora después y luego de ser escolta con Flora Gambo’a en la Polla de Potrancas le llegó el turno de ganar a Luis Cáceres. Fue su segundo año consecutivo ganando esta carrera y el tercero en su ilustre carrera. Fue su séptimo triunfo de Grupo 1 y así vivió la conquista de Great Spirit: “habíamos hablado unos días antes que le tenía mucha confianza y que iba a correr una gran carrera. La idea era largar bien y ubicarnos en mitad de lote para de los 800 en adelante ir a buscar la carrera. Todo salió a la perfección y terminamos ganando bien. La vivi con mucha emoción y alegría, es mi tercera Polla de Potrillos y cada una es especial. De cara a lo que viene no tengo ninguna duda de que va a llegar bien a la distancia, porque el domingo demostró que arriba era el que más corría de todos. Tiene físico y pedigree para apuntarle a la Triple Corona y en lo personal sería cumplir un sueño”.



Uno ha ganado casi todo lo que se puede ganar en Maroñas, el otro está en su segundo año, para los dos el pasado domingo será inolvidable.