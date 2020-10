Elegimos a Al Fin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La generación más pareja de la que tengamos memoria busca a su crack, como nunca el Gran Premio Nacional (URU G1) será definitorio. Esto se da porque hasta ahora desde Campeones en adelante no ha habido un solo potrillo que repita triunfos clásicos.



Estarán los ganadores de cada clásico desde el Criterium en adelante con excepción de uno, Nakom, el ganador del Jockey Club no puede decir presente a causa de una lesión.



La carrera tiene chances para todos los gustos. En lo personal creemos que la regularidad del Al Fin lo convierten en el candidato, siempre recordando y advirtiendo sobre la extrema paridad del lote y la generación, de hecho para muestra vale lo que ha pasado en los clásicos previos. Nos gusta el defensor del stud 3 de enero porque es el mas regular y porque se ha mostrado siempre llegador. Tras ganar el Ensayo fue escolta en la Polla y en el Jockey Club donde además pensamos que la pista fangosa no lo ayudó. Le tiene elevado concepto en sus huestes y es el rival a vencer. Lleva a un enemigo de lujo en EL Patriota. El de La Pomme le quiere dar a sus colores lo que Ajuste Fiscal no pudo hace 12 meses. El hijo de Ecologo no participó de la Triple Corona y apenas ha corrido tres, una sola en arena que fue justamente la última cuando ganó en buena forma el Criadores Nacionales sobre 1800 metros. Aunque aumentan las exigencias tiene muchas cosas a favor y además lo vemos con gran perfil de fondista, venderá muy cara la derrota.



La trifecta la cerramos con Mourinho. El hijo de Invasor es otro que corre todas bien Es el baby crack, tras ello fue cuarto en el Ensayo y tercero en las dos gemas de la Triple Corona. En su caso la distancia puede quedarle larga, pero habrá que esperar a la carrera para confirmarlo, por rendimiento es candidato serio al triunfo.



Las chances lejos están de acabarse en ellos tres. Los que definieron el Carlos Reyles pueden dar que hablar, Intocable Z, Capita y Happy Day, este último tiene pasta de fondista y viene de hacer gran carrera, de Capita además siempre se esperó bastante. Por supuesto no podemos dejar afuera al ganador de la Polla, Nathan quien alterna buenas y de las otras, si está en su día puede repetir lo de la primera gema.





Desde que Maroñas volvió a latir son 17 los potrillos que se han consagrado en el Gran Premio Nacional (Uru G1), dos de ellos logrando la Triple Corona, lo hizo Invasor en 2005 y luego Sir Fever en 2014. En materia de jockeys el mas ganador es Everton Rodrigues, único que lo obtuvo tres veces.



2003: Pugliese - Richard Eramia

2004: Ad Better - Ronoel Damacena

2005: Invasor - Gustavo J. Duarte (Triple Coronado)

2006: Calipsean Din - Pablo G. Falero

2007: Cafe Silver -Nuber Mieres

2008: El Bolichero GG - Nuber Mieres

2009: Escolaso - Esteban Lazo

2010: Magno Memo - Everton Rodrigues

2011: Dopplavu - Roni Von Souza

2012: Fin Del Mundo - Everton Rodrigues

2013: Forgotten - Luis A. Cáceres

2014: Sir Fever - Federico F. Piriz (Triple Coronado)

2015: Mi Centinela - Everton Rodrigues

2016: Gandhi Di Job - Federico F. Piriz

2017: El Abanderado - Damián de Arrascaeta

2018: First Thing - Pablo Rodríguez

2019: Miltitoplp - Eric Acosta