Einstein FT fue claro ganador

Con una destacada conducción de Federico Fabian Píriz, el cuatro años Einstein FT se adjudicó de forma clara y neta el Preferencial Impaciente GG disputado en la víspera en el hipódromo Las Piedras.



El pupilo de Jorge Avelino Píriz, que supo ganar el Gran Premio Jockey Club local, llegaba a la prueba con muy buenos antecedentes, fue top weight de la carrera y le dispensaba kilos a sus siete ocasionales rivales. No fueron impedimento para el triunfo del vástago de Fui Tambem, que, de decidir sus huestes, puede ser firme animador del Gran Premio Batalla de Las Piedras del próximo 18 de mayo.



Para esta ocasión, el del “Oro Negro” aplicó misma fórmula que cada uno de sus éxitos, venir en el fondo en primera partida, acercarse en la bajada, igualar en los 300 y desprenderse en las últimas dos cuadras para , en esta ocasión, batir a Indiana Giant, de buena carrera por dos cuerpos y tres cuartos en 1’53”80 para cubrir los 1800 metros pactados para la prueba más importante canaria en la jornada de sábado.



River Station, Ancar y Free as Wind fueron los de vanguardia en albores de competencia seguidos por Dow Jones, Indiana Giant, Insurgente, Einstein FT y Lo Schiavo.



Sin cambios sustanciales, dieron vuelta el codo de los 1400, en plena recta opuesta, paralela al Camino América, River Station era el guía, a sus grupas se movían Free as Wind y Ancar junto a Indiana Giant.



En plena bajada, River Station y Free as Wind enseñaban el camino, Insurgente quedaba a tiro y Einstein FT se acercaba por flanco externo. Antes de girar el codo, Indiana Giant e Insurgente se separan del resto y asumían comando del lote seguidos por Einstein FT, mientras que Ancar sufre un problema de tránsito.



En los 300, la de Toledo intenta resistirse, no puede con Einstein FT que domina y se va en busca de la victoria, tomó ventajas para derrotar con claridad a Indiana Giant, tercero llego Lo Schiavo en larga atropellada cerrando el rentado Ancar y quinto Insurgente.



Resultados de sábado en las Piedras. :



1ª D. South, M. Nuñez, $2,60



2ª S.Black, M. Tuccelli, $5,80



3ª H. del Trueno, E. Rodríguez, $10,30



4ª N.Black, E. Acosta, $4,50



5ª J. Mate, H. Lazo, $1,60



6ª Einstein FT, F. Priirz, $2,70



7ª El Mingo, C.Medina, $5.20



8ª A. Trem, J.C. Méndez, $2,40



9ª G. Heart, M.Nuñez, $7.80



10ª Badia, Y. Pereira, $7.10



11ªJul. Bela, G. Diaz, $2,70



Total jugado: $3.226.157



Promedio por carrera: $293.287.