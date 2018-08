Ecclastiastic, un legado imborrable para el elevage

Ecclesiastic dejó de existir el pasado fin de semana. Su desaparición física es sin dudas una muy mala noticia, sin embargo su legado lo trasciende y su huella perdurará en el turf uruguayo durante muchísimo tiempo. Repasar todo lo que dio es un camino extenso, pero que sin dudas vale la pena recorrer.



Su primera generación nació en el 2010 y contó con 20 crías. Aquella escueta primera camada daría pasó a un 2011 en que fueron 51 los nacimientos. A partir de allí cada año tuvo generaciones muy numerosas llegando a un máximo de 82 hijos en el 2016. Los potrillos y potrancas saldrán a remate el año que viene. Dato que sirve para graficar lo muchísimo que le falta por dar.

A partir de la temporada 2014 ha sido enorme figura en las estadísticas. Ese año cayó ante Subordination, pero siendo el más efectivo de los 11 primeros y teniendo apenas dos generaciones en edad de correr. En 2015 sus hijos alcanzaron 70 triunfos y ganó por 18 puntos de ventaja. Su victoria estadística vino acompañada de la Distinción como padrillo del año. Repetiría el doble logro en 2016, cuando otra vez ganó 70 y superó por 13 a Smarty Jones. Finalmente en el 2017 intercambió posiciones con dicho padrillo y lo escoltó, sumando 54 impactos. Con estos números ocupó en Maroñas dos primeros puestos y dos segundos en los últimos cuatro años. Esta temporada va liderando y es más que probable que sea el ganador.

En materia clásica sus registros son también brillantes. Tienen sus hijos en Maroñas 58 clásicos conquistados y solo está por detrás de Robin Des Pins, que suma 80. Esos 58 triunfos los conquistó con 19 productos, siendo el quinto padrillo que más hijos ganadores clásicos ha tenido en Maroñas desde la reapertura. En materia de clásicos de grupo suma 24, solo dos menos que el líder Robin Des Pins. En los más importantes, los Grupo 1, ha sumado 5, uno menos que el otro crack que también era una estrella del Don Alfredo.

Si hablamos de sus hijos hay muchos para destacar. Podríamos escribir página tras página y es que cuando repasamos a sus crías aparece un ganador seguido de otro. Ya en su primer año dio a Natri, crack de su generación y vencedora del Gran Premio Ciudad de Montevideo. Así se presentaba en sociedad, dando a la mejor yegua de la temporada.



La generación 2011 fue la mejor de él y fue sencillamente asombrosa. En ese año produjo a Fletcher, ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez (G1) y uno de los mejores fondistas de esta década. También a las velocistas Lady Lilith, a la clásica como potranca Sacristy y a la múltiple ganadora clásica Homily.

Tras su gran generación igual produjo en grande, en 2012 nacieron los clásicos M’ Hija Dorada y Presque Vu entre otros. En 2013 nuevamente dio a la reina de la generación, la criada en el San Miguel Queguay Acqua Fresh. De la 2014 se destacaron los créditos del haras la Horqueta Cibeles y Monje Negro, quien ganó la Polla de Potrillos, ambos brillan en este año. Por último la generación 2015 vio por ahora ganar a nivel clásico a Ecclectico.



Se fue un padrillo de lujo que dio precocidad, fondo, machos, hembras, todo lo que se le pueda pedir a un semental. Así de enorme es su historia y así es su legado. Ya se lo extraña, pero lo bueno es que aún quedan muchos hijos por salir a la cancha.

Los nenes invierte en calidad



En la liquidación del emblemático haras La Biznaga, el haras Los Nenes adquirió a Stormy Kindly (Bernstein/2006). Ella es madre de la yegua clásica y ganadora de seis carreras Katrina Inc. En Argentina tiene cuatro hijos ganadores que suman 14 impactos entre ellos y también a una potranca de la actual generación. Además su hija por Fortify, nacida en 2016, se pagó en subasta 50 mil dólares para el stud Don Alberto de Chile. Stormy Kindly está servida en la actualidad por Catcher In The Rye. Genética de lujo por donde se la mire que llegará a fin de año al Uruguay para seguir mejorando nuestro elevage. Importante esfuerzo de un haras que invierte.