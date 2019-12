Ecatombe logró la estelar canaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con atinada conducción del jinete norteño Vagner Leal y presentación del entrenador Antonio Cintra, Ecatombe ganó de muy buena forma el primer clásico de su muy buena campaña.

El defensor de las sedas “Hs. Don Martín”, luego de sus triunfos en albores de su campaña, presentaba buenas actuaciones en clásicos disputados en Maroñas. En la víspera, el descendiente de Ecclesiastic se vino de gateras al disco para derrotar por cuerpo y tres cuartos al potrillo Emperor Hulk. Fue tercero, a tres cuerpos del escolta, el veterano e interminable Oggigiorno cerrando el marcador rentado Sub Mambo. El ganador detuvo teletimer canario en 2’06”77 para recorrer los dos kilómetros pactados.

La carrera, desde apertura de gateras tuvo a Ecatombe enseñando el camino, cuando dejaron atrás el “boquerón” de los dos mil, el puntero tenía a su lado a Sub Mambo dejando detrás a, Bluleibel y Lo Felipe que se movían juntos, La Missionera, Emperor Hulk, Oggigiorno cerrando filas Nedway.

En plena recta opuesta Ecatombe tomó ventajas sobre Sub Mambo, se acercaron Bluleibel y Lo Felipe y se acercaba Emperor Hulk junto a Oggigiorno.

En corta recta pedrense Ecatombe mantenía ventajas, Sub Mambo y Bluleibel lo intentaron, no pudieron, desde el fondo, junto a la empalizada descontó Emperor Hulk para ser segundo y relegar a Oggigiorno que integró trifecta.

Buena victoria del pupilo de Cintra que va a mas con buen futuro en estas distancias.