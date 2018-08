Fue Duro de Matar en un parejo Ensayo

Fue Duro de Matar en los primeros meses del primer semestre al ganar los clásicos Folle, Vargas y Haras del Uruguay cayendo en el Lavalleja ante Eccléctico. Al mes y semana disputó el Criterium, dio batalla pero quedó en destacado tercer lugar a 5 largos y cuarto del ganador. En la víspera, en pista sumamente alterada, Duro de Matar volvió por sus fueros, corrió la carrera en todos lados, impuso su ritmo y mantuvo ventajas sobre Rey Mastro, que por dentro intentó darle caza al defensor de las sedas “Tata Martín” sin éxito. Waldemar Maciel, luego de la victoria, expresó: “Al caballo lo tuve que aguantar en los primeros 400, luego corrió como esperábamos. Él tuvo un pequeño problema sanitario en el Criterium y no había corrido mal. Aquí muchos no lo tuvieron en cuenta. Para mí es uno de los caballos de la generación. Va a estar definiendo, siempre”.



Desde apertura de gateras el pupilo de Raúl Cardozo vino en puestos de vanguardia, siguiendo a lote puntero. Frente a Villa Violeta Maciel mueve para entrar a la recta en cuarto andarivel, mientras que Rey Mastro, de mala largada, buscaba lugar por dentro al igual que Aero Trem.



En los 300, Duro de Matar se trenzó en lucha con Aero Trem, cuando lo despidió entró en acción Rey Mastro, que lo intentó pero no pudo. Fue escolta, fue 3º Aero Trem y 4º Great Spirit.