Fue Duro de Matar en el Jockey Club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

C on el triunfo de Duro de Matar en el Gran Premio Jockey Club disputado en la tarde de sábado en Las Piedras, la dupla conformada por Waldemar Maciel y Raúl Cardozo se adjudican, en temporadas seguidas, cinco pruebas de la Triple Corona de Las Piedras. Los profesionales fueron los encargados de guiar y presentar a Card Day el pasado año logrando Polla, Jockey Club y Nacional, en este 2019 ya han logrado los dos primeros eslabones e irán en un mes por el Derby.



La carrera tuvo en el defensor del “Tata Martín” a su mas activo participante ya que apenas abiertas las gateras de la carrera salió decidido a mover acciones mientras que Rey Mastro quedaba sin largar.



Salieron, detrás de Duro de Matar, Wild Boy, Jaffar y Bobby Q en un lote que se mostraba, compacto, detrás del puntero. Apenas pasaron por vez primera el disco, Duro de Matar mantenía ventajas sobre Bobby Q, por dentro se movía Jaffar y por fuera Wild Boy, cerca quedaban, en un línea, El Prodigo, Great Spirit y Gato Lindo dejando detrás a Viejo Grata.



Pasaron los primeros 400 en 23”32, en pleno codo, Duro de Matar se despega para tomar par de cuerpos sobre Bobby Q, por dentro contenido queda Jaffar con Wild Boy a su lado. Entrados en recta opuesta no hubo variantes en puestos de vanguardia, Waldemar Maciel con Duro de Matar les marcaban el ritmo a sus rivales mientras que Fabio Guedes intentaba con Bobby Q que el puntero no le tomara distancias.



A falta de 800 para la meta, el alazán detuvo teletimer en 1´12”63 con tres largos delante de Bobby Q mientras que Vagner Leal comenzaba a mover a Great Spirit en la previa de la bajada de la pista del limítrofe. Antes de entrar a la recta final Duro de Matar mantenía ventajas sobre Bobby Q y se despegaban del resto, Wild Boy intentaba no perder pie mientras que Great Spirit quedaba en una sexta posición.



Cuando giraron el último codo, Duro de Matar buscó media cancha, Fabio Guedes le pidió el resto a Bobby Q y el del “Mustafa” fue en busca del puntero que mostraba su guapeza, en los 250, Maciel miró hacia adentro y hacia afuera, Bobby Q no lo podía, pero por andarivel externo Leal exprimía a Great Spirit que le entró a la grupas a Duro de Matar en la última cuadra para ser escolta al pescuezo, fue tercero Bobby Q a cuerpo y cuarto cerrando el marcador rentado Wild Boy.



El ganador detuvo relojes en buenos 2´03”61 y pone proa al Gran Premio Nacional.