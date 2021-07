En duelo de guapas ganó Rainha Pioneira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un duelo de gateras al disco Rainha Pioneira derrotó a Inalcanzada en el clásico Asociación de Criadores URU G3 prueba que abrió la jornada sabatina en el hipódromo de Maroñas.



Ambas pingas lo dieron todo, la del Hs. Belmont se mostró un tanto nerviosa en gateras, la del Chicho esperó quieta la apertura de los cajones.



Ambas iban por sumar una nueva prueba estelar, en su “tiro”, la pupila de Ricardo Colombo pudo más que la de Dorneles que cayó con todos los honores en excelentes 1´10”35 para recorrer las doce cuadras en arena.



Suma la Pioneering y llega a su décimo clásico consecutivo, iguala a Sir Fever, se pone a uno de Relento y a tres de Enjoy, logra su décimo segundo en su carrera - esta a siete de Enjoy - y su décimo séptima carrera ganada en Maroñas, supera en uno a su vencida de la víspera, iguala a Sub Princess, quedó a una de Stone y a dos Enjoy en cuanto a ganadas luego de la reapertura.



Logra la hija de Pioneering el Asociación de Criadores por tercera vez, dos de ellas con Héctor Lazo y en esta ocasión con Luis Alberto Cáceres que la llevó a la meta sin fallas.



Aplausos para Inalcanzada que fue escolta a un cuerpo corriendo a las grupas de la ganadora. Fue 3ª Risent Day y 4ª French Girl.



Son decena de fondistas que van por un triunfo que los ponga en carrera hacia el Latino con visa en el clásico Las Piedras

Con diez anotaciones recibidas, esta tarde a las 16:00 horas se disputa el clásico Gran Premio Presidente de la República URU G3 que abre carreras de fondo del segundo semestre y que tiene, a la fecha, dos cometidos. A largo plazo, comenzar a ver en el horizonte de enero al Gran Premio José Pedro Ramírez G1 del Mitin y a corto plazo el Longines Gran Premio Latinoamericano G1 del domingo 24 de octubre en donde Maroñas será local por cuarta vez e intentarán los pingos locales darle la primer alegría a las huestes celestes corriendo en el barrio de Ituzaingó. Será, el clásico Las Piedras, del 5 de septiembre, muy seguramente la carrera que ponga el segundo nombre URU si es que se nombra directo a Atlético el Culano.



Los pupilos de Antonio Cintra son los dos nombres sindicados a obtener el triunfo, Keep Down y Olympic Harvard que en ese orden integran la triple fórmula de Ovación, la 7-9 es la exacta candado con Nakom como tercero en discordia.



Varios son los que corren y pueden terciar, vemos al de Gaier con chance de disco y foto.





Necessaire. Los kilos y las chances

En sexto turno de la jornada se corre el handicap especial Necessaire, un llamado para ellas sobre la milla en césped donde los kilos tendrán su rol de importancia.



Logró Pepper Mill una muy buena victoria en ocasión de su última participación, en grama, en prueba de 14 cuadras desarrollando una potente atropellada de 300 a la meta para derrotar de forma clara y neta a Lágrimas Negras de quien recibía 8 kilos. En la previa fue tercera de Calpurnia, enemiga de la casa, a medio largo en ocasión de handicap especial Italia en donde llegaron prendidas a la definición Blossom, Quinault y Gold Baby.



La hija de El Prado Rob larga afuera, si se acomoda en recta opuesta puede poner la chapa 12 al tope del marcador.



La canaria Calpurnia sabe de ganar en verde y es más que brava al igual que las del Phillipson, Julie Chris y Quinault. Carrera pareja.