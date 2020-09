Duelo de géneros en el kilómetro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las 10 carreras de esta tarde en el Hipódromo Nacional de Maroñas tienen como eje el clásico José P. de Giuli y Rogelio Rodríguez sobre el kilómetro y en pista de arena. Son nueve los que prometen ser de la partida en una carrera con $ 428.904 de bolsa. El lote tiene animales de ambos sexos y de cuatro generaciones diferentes.



Desde nuestro punto de vista hay dos que se destacan sobre el resto. Uno de ellos es Brexit y es al que le damos el voto. Se trata de un hijo de Salto que solo corrió ocho veces y salió vencedor en la mitad de ellas. En Maroñas también tiene un 50% de efectividad, en este caso con tres en seis. Además, en la capital nunca se cayó del segundo puesto. Su mayor logro fue quedarse con el clásico Amodeo en noviembre pasado sobre idéntica distancia, pero en aquella oportunidad corriendo solo ante los de su edad. Teniendo tres años enfrentó dos veces a los mayores. Primero lo hizo nada menos que en la prueba cumbre para los veloces, el Gran Premio Maroñas (URU G2). Allí fue escolta a solo un hocico de Itaperuna. Luego repitió posición en el Perú y tras ello debió ser operado de un chip. Retorna bien puesto, con el trabajo de Cintra y equipo y venderá cara la derrota.



Eso sí: para imponerse tendrá que correr muy bien porque enfrente tendrá nada mas y nada menos que a Sub Princess. La fantástica defensora del stud Fair Play ha ganado carreras a los 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años y ahora quiere hacerlo tras cumplir los 8. Su campaña es memorable: tiene 22 victorias en 45 salidas a pistas, entre las que se incluyen 11 clásicos. En Maroñas tiene 17 victorias oficiales y es el tercer animal con más triunfos desde la reapertura. Sin embargo, en la pista son 18 impactos, ya que también ganó el Rey de la Recta sobre 600 metros. Su última salida a pistas fue hace un mes llegando tercera en clásico ganado por Upper Class. Con la dupla de Federico Fabián y Jorge Avelino Píriz buscará su retorno al podio y demostrar una vez más que para la Subordination el tiempo parece no pasar. Hay que recordar que debutó en diciembre de 2014, hace cerca de seis años.



Pero Brexit y Sub Princess no corren solos y hay varios que tienen aspiraciones serias de triunfo. El más bravo de todos es Bar Arocena. Si bien es ganador de dos en 19, se trata de un ejemplar muy corredor que pasa además muy buen momento. En la última escoltó a Aris, otro con excelentes posibilidades. Corredor y regular está en una misma línea de rendimiento que nuestra sorpresa. El tres años Macuka es otra carta de mucho valor. Si bien falló en el césped, en arena hizo cosas más que interesantes ante los de su generación y liviano puede ser el ganador del cotejo.



Atlético El Culano es el favorito



El handicap especial Antonio Araújo tiene a dos protagonistas principales y son los que presenta “Tolu” Cintra. Atlético El Culano, de gran presente, es el elegido sobre los 2200 metros de la prueba. Su mayor rival es Keep Down, un caballo hecho para estas distancias que viene de correr bien ante los mayores y confirmó adelantos. Negrone, que es gran animador en este tipo de cotejos e incluso en lotes más bravos, cierra trifecta. Pero ellos son también los tres más pesados, por lo cual no sería descabellado ver a un liviano aprovecharse. Un Ser Superior, Blueleibel y el veterano Rómulo si están en su día pueden vencer.



Jugada es atracción esta tarde



La trifecta de la carrera final viene siendo el juego más atractivo en cada reunión. Y hoy promete muchísimo. No solo porque tiene un acumulado de $ 114.458 y estamos convencidos superará el medio millón, sino porque la carrera en donde se pone en juego es muy atractiva. Es una prueba sobre dos kilómetros para ganadores de una y dos sobre césped. El Pródigo es el claro favorito y el que debe encabezar la trifecta; un caballo invicto en dos presentaciones que ha ganado en gran forma en ambas ocasiones. Detrás de él hay que poner a varios. Elegimos a El Maki, Indaial, Mordoree, Nude, Lewandoski y Russian Time.