Don Pata es el elegido de la estelar

A las 17:00 horas, esta tarde en Maroñas, se disputa el clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta, un llamado para todo caballo sobre 1600 metros en pista de grama que reparte 616 mil pesos y contará con nueve ejemplares en gateras.



La elección de la triple fórmula de la estelar fue harto difícil de definir debido a la paridad de varios de los elementos a tomar parte de la prueba más importante del fin de semana.



Y será Don Pata el candidato al disco y la foto de la prueba. El pupilo de Antonio Cintra corrió, en sus últimas dos intervenciones, más que bien en pruebas sobre verde, en más distancia. Regresa a la milla donde supo lucirse y enfrenta a duro lote pero le confiamos el voto.



Desde el stud de Luis Signoretti llega Osoja que, tras obtener un triunfo sobre césped, fue a la arena para ser segundo, en gran actuación a Gaucho llegando delante de Sub Manner.



Como sorpresa quedó Nathan, un cuatro años ganador de la Polla de su generación que tras 9 meses de rentree llegó segundo en prueba de condición. Más que bravo al igual que el nominado Sub Manner que está a punto de llevarse prueba estelar en el Jerárquico.



Maroñas inició la nueva normalidad con público



La puerta de ingreso del Portón cuatro de Maroñas estaba con buena cantidad de público media hora antes del inicio del programa sabatino.



Es que tras 17 meses, el Jerárquico abría nuevamente sus puertas de par en par para recibir a su público con un aforo limitado de 1.500 personas, número que, normalmente, no se alcanza en una jornada de sábado pero si perfectamente se alcanza en una dominical.



El protocolo, como ya se ha anunciado, solicita a todos los concurrentes presentar el certificado de doble vacunación a la entrada a Maroñas, momento en que se toma la temperatura y se solicitan los datos a cada uno de los que entran a disfrutar de la jornada.



Dentro del hipódromo, tanto en Folle como Palco, se solicita el distanciamiento social.



La novedad radicó en la apertura de los palcos cerrados y las dos terrazas, sur y norte, como así también la atención gastronómica en ambos lugares.



Comenzó la nueva normalidad, está en nosotros cuidarla.



DESDE LA PELOUSE



U n profesional bien representado

Facundo Santesteban

Está en racha ganadora y presenta varios animales con chance de podio el doloreño.



Pick 3 a tener en cuenta:



Pick 3 con Carry Over

Pozo: $ 34.052.-

Carrera 7ª: 1-8

Carrera 8ª: 15

Carrera 9ª: Todos



Pick 4 con pozo:

Acumulado: $45.500



1ª: 3-5-6-7

2ª: 7-8

3ª: 5-11

4ª: 3-6-12



Eje de apuestas especiales:

White Posse

Eje del Pick 4 con pozo y de exóticas de la 4ª.

Pasionaria

Para las exóticas de la 7ª, trifecta y Pick 3 C. Over



EL LANCE DE LA REUNIÓN

King Silence

En la 10ª el de la familia Guedes se puede venir!