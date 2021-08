Don Casmurro es el elegido en lote muy competitivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hipódromo Las Piedras brindará una reunión acotada ya que serán nueve las competencias y no 10 como estamos acostumbrados en tiempos de pandemia.



La inicial se largará a las 13:00 horas y lo más importante estará en sexto turno. A las 15:30 se corre el preferencial “Centro Comercial el Industrial de Las Piedras”.



La carrera es muy pareja y los kilos como en todo handicap jugarán un papel importante. Elegimos a Don Casmurro, el entrenado por Antonio Cintra tiene buenas marcas en su campaña pero aún no ha mostrado lo que creemos puede dar. En este lote tiene chances de ganar y hacerlo además a buen dividendo.



Son varios los enemigos, comenzando por Engineer. Se trata de un trotamundos, un caballo que corre bien en Maroñas, Las Piedras y en el Sint, así como en la arena como en el césped. En este lote es una de las cartas de mucho valor.



Cerramos trifecta con Homeu, el más pesado del lote quiere lograr su primera victoria bajo los colores del stud Los Cholitos, por algo es top weight. Keep Celebre y Hades of Greece son rivales serios.