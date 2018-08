Don Carrasco se llevó el Asamblea

El ganador del pasado Piñeyrúa volvió por sus fueros en el clásico Asamblea de la Florida al derrotar a su compañero de sedas, Pretor do Sul, en un apretado final.



El vástago de Alcorano, tras obtener la milla de Reyes, no tuvo un buen “Quintela”, sí un buen Longines Latinoamericano -fue sexto a cuatro cuerpos del ganador- y un buen tercer lugar detrás de Descocado y Monje Negro en el Classic de Campeones.



Una noche de domingo, el pupilo de Luis Cintra volvió a las suyas, no sin esfuerzo, ya que su ladero Pretor do Sul le dio más trabajo de lo pensado. En un apretado final, logró derrotarlo por medio pescuezo en 2’03”92 en pista de arena pesada. Buen logro de Don Carrasco y más que digna la carrera de Pretor do Sul, que aventajó a Olympic Harvard por varios cuerpos. Quedó en cuarto lugar Ben Hur, cerrando chapas Cerro Largo.



Tarde para el recuerdo para Everton Rodrigues y para Luis Cintra, que cantaron lotería a lo largo de la jornada. El entrenador sumó que colocó a los tres primeros en los dos kilómetros del Asamblea.



La prueba tuvo a Pretor do Sul en delantera, con claras ventajas en tren moderado. Cuando Ben Hur y Descocado lo fueron a buscar en los 400, los despidió de forma clara, en los 200 se trenzó en lucha con Don Carrasco que lo superó por escaso margen.