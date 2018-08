Don Alfredo está en el Tattersall

Ya se encuentran ubicados en el Tattersall de Maroñas los 32 productos de la generación 2016 del haras Don Alfredo que serán subastados este miércoles a partir de las 19:00 hs. Llegan de la cabaña de Rincón del Pino hijos de Ecclesiastic, Posse, Violence, Honour and Glory, Asidero, Subordination, Southern Lawyer, Soapy Danger y Sol Planet en madres con excelentes sangres y orígenes. Llegan hermanos y medios hermanos de Sacristy, The Broad, Ben Hur, La Biri, etc. Remata Oribe, financia Primelux.