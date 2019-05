El Don Alfredo remata su generación 2017

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hablar del haras Don Alfredo es hablar de pura sangre. Y el haras de Rincón del Pino abre la temporada de remates de la generación 2017 mientras los nacidos en 2016 hacen sus primeras armas. Como todos los años, Don Alfredo ofrece sangres de real nivel y esta temporada, una de las últimas generaciones del padrillo que ha marcado época en nuestro turf y elevage, Ecclesiastic.



Es que, el ya desaparecido hijo de Pulpit mandó a pistas a animales como Natri, Fletcher, Homily, Sacristy, Asmara, Monje Negro, Ecclectico, El Cantante, Ethanol, Presque Vu, Cibeles, Lolli Pop, Lady Leti y de la presente generación es padre de Alto Volage, Blossom, Bar Arocena, Victoriana, Dementia, entre otros. Ecclesiastic ha sido padrillo del año en Distinciones Maroñas en las pasadas cuatro ediciones.



Al mediodía se realizará la muestra y a partir de las 18:30 comenzará el remate de 27 productos descendientes del propio Ecclesiastic y de First American, Gloria de Campeao, Posse, Soapy Danger, A Little Warm, So Brillant y Sahara Heat en madres Elusive Quality, Hat Trick, Southern Lawyer, Dubai Dust, Fadeyev, Robin des Pins, Cagney, Asidero, Orpen, Grand Slam, Roi Normand entre otros.



El remate está a cargo de la firma Oribe, financia Primelux y transmite el canal de Maroñas.