Un domingo para soñar

Se dieron a conocer los programas del próximo fin de semana y comenzó la cuenta regresiva para la primera gema de la Triple Corona. La misma consiste en dos partes ya que se disputarán los grandes premios Polla de Potrillos (G1) y Polla de Potrancas (G1) ambos sobre 1600 metros y con bolsa de premios de $1.785.861.



Los grandes clásicos no serán lo único que nos espera. De hecho la actividad volverá a la normalidad y contará con tres días de carreras. El viernes serán nueve cotejos en Maroñas mientras que el sábado se repartirán entre las 10 de Las Piedras y ocho en el Sint que correrá en Paysandú.



La gran jornada será la dominical. En séptimo turno se disputará el clásico Las Piedras (L) sobre 2200 metros. La yunta que conforman Don Carrasco y Pretor de Sul tratarán de repetir lo logrado hace un mes. Monje Negro, Olympic Harvard y Chimango son las grandes amenazas en un lote que contará con Gauche, Legion Cat, Piscos Our, Nedway, Il Corriere y Rock Serrano.



La Polla de Potrancas va en noveno lugar y tiene 13 inscriptas. La Marea que viene de ganar Criterium (G2) y Producción Nacional (G3) quiere seguir cosechando éxitos pero tendrá que vérselas con Electronica quien hasta ahora siempre le ganó. La entrenada por Jorge Da Luz estuvo ausente por la influenza equina y tras un fallido retorno en Las Piedras tratará de volver a su excelente nivel. Kamba Cua, Pepenadora, Gucci Girl, Soy Atractiva, Inalcanzada, Garota Hollywood, Flora Gambo’a, Pod Vezzi, Saltatrix, Iole y Feiticeira Kowboy completan el lote de potrancas que sueñan con el triunfo.



En la Polla de Potrillos la nómina se reduce hasta los 10 participantes y la carrera irá en décimo turno de la reunión de 15 competencias. Es en la previa una de las pollas más parejas de los últimos años y todos tienen chance. Duro de Matar que viene de ganar el Ensayo enfrentará a Aero Trem que triunfó en el Criterium. Ante ellos estará el prometedor Rey Mastro que viene de caer con honores. Junto a ellos estará el campeón Ecclectico y los clásicos Farruco Law y Dos Amores. El ascendente Great Spirit, Thalasso que viene en fantástica serie de triunfos, Sinabung y The Broad completan un lote excelente.



Será un gran domingo de carreras y las nóminas de los clásicos aseguran el espectáculo. Habrá que decir presente en Maroñas para ser testigos de como se escribe la historia.