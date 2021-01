Domingo de Ramírez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La edición 123 del Gran Premio José Pedro Ramírez G1 se disputará el próximo domingo cuando las agujas marquen las 20:40 y los 16 ejemplares estén prontos para que se abran las gateras. De adentro hacia afuera largarán el argentino Meot Mix que llegan en la madrugada del miércoles, Hechicero, Bobby Q, Keep Down, Leopardo Real, Mourinho, Cápita, Olympic Harvard, Little Vicky, Miltitoplp, El Curato, Independent Honour, Cerro Largo, Mundanal y Atlético el Culano quedando en lista de espera como suplentes Mitterand y Un Ser Superior. La carrera está ubicada en 15º lugar y se anuncia que está ya con horario de largada: 20:40 horas.



La carrera en la previa se presenta pareja, con un trámite que tiene todo para ser vertiginoso en la primera partida con animales, tal sus características buscarán mover los relojes. Es que son varios los que en su campaña se han desempeñado, desde albores de cada participación, en vanguardia y en una carrera tan especial como el Ramírez no cambiarán su manera de correr. La edición 123 de nuestro Ramírez será especial por donde se le mire. Por la fecha en que se corre, por que se disputará sin público en las tribunas, por que los propietarios no podrán ver a sus pingos en la cancha con la de seda.



Es que todo aquel que compra un sangre pura sueña con debutar, de poder correr y más aún, poder llegar a pellizcar un rentado o, si todo va bien, hacer podio. Varios escalones más arriba, intervenir en un clásico, llegar al ¡Nacional! y que decir estar en la nómina de un Ramírez. Si se pellizcan, lo harán dos veces, por correrlo y por no poder estar en la tribuna. Lo bueno, la previa, que corra bien y el asado con la barra. Por el Ramírez que se viene, ¡salud!