El domingo pedrense de Acosta

El jockey aprendiz Erik Acosta tuvo un cierre de ensueño en la jornada de domingo en Las Piedras.



Comenzó su triplete con Viracho luciendo las sedas del “Oro Negro”, luego fue turno de Drossel Junior en la primera de la Doble Final y cerró el programa con Golondrina suplantando a Juan de Leivas, quien no pudo asumir el compromiso con la hija de Honour and Glory. Con el triunfo de Golondrina, a 14 por barba, quedó vacante la cuatrifecta de la última, dejando un pozo vacante de 133.910 pesos.



Se ha convertido Acosta en un aprendiz muy requerido en ambos hipódromos, pero por sobre manera en el circo canario donde es único líder con 12 victorias superando a los consagrados Fabio Guedes, ganador del Preferencial canario, y Héctor Fabián Lazo.



En Maroñas Acosta lleva tres podios acumulados. Todo hace prever que de seguir cosechando triunfos, y por sobre todo buenas faenas, antes de fin de año llegue a las cincuenta requeridas para acceder a la brevet de jockey profesional.



Otro que se lució en la víspera en Las Piedras fue el jockey Yair Pereira. En la tercera fue guía de Turim en prueba de largo aliento, luego en la sexta llevó al éxito a la debutante Turn the Ridge luciendo las sedas de “El Latino”.



El salteño Luis Alberto Cáceres Aranda viajó a Las Piedras y se apuntó las dos primeras carreras. Fue látigo de Tivatic en la primera y acto seguido de Nos Talk, completó lúcido triplete con Vem Pra Ficar. Tanto Nos Talk como Vem Pra Ficar fueron los dos únicos favoritos que lograron triunfar en la reunión de domingo en Las Piedras.



El cuidador Rogerio Machado se lució en segunda y cuarta con Nos Talk y Vem Pra Ficar, mientras que al ganador del Preferencial Oro 18 fue presentado por el experimentado cuidador canario Heriberto Guede.



Buena cantidad de público se hizo presente en Las Piedras en una agradable jornada de sol, donde se dieron sabrosos dividendos y quedaron varios pozos vacante