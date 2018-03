Domingo con cinco clásicos de real nivel

Con ocho carreras el día sábado y 14 el domingo, Maroñas presenta un fin de semana de muy buen nivel que incluye los clásicos, Haras del Uruguay para potrillos y potrancas, Otoño -Listado-, Ministerio de Economía y Finanzas - DGC G3 y el Gran Premio Municipal, URU G2, la gran revancha del General Artigas del pasado 11 de marzo con invitados de lujo.



La reunión da inicio con el clásico para los machos de la generación 2015 sobre 13 cuadras anotaron seis ejemplares: Hot Dogs, Kurenai, Supino, Soy Justiciero, Denominado y el líder Duro de Matar.



En quinto lugar es turno de las féminas 2015; van por el triunfo: Iole, Pod Vezi, Boarding Road, Illy, Best Off, La Marea, Linda Glory, Piscueta Veloz, Electronica, Phish Fan, Yacumenza y Fanatica.



Acto seguido se corre el Otoño sobre la milla. Se anotaron Descocado, Nedway, Blue Dream, El Conde Juan, Bage in Concert, Fenómeno, Fitzgerald, Insurgente, Calaf, Dare to be There y Royal West.



En noveno término está ubicado el MEF/DGC sobre 2000 metros donde cotejaran fuerzas La Mansa Nistel, Stelatoa, Fustic, La Entusiasta, Esa Guerrera, Playera, Sexy Reasons, Unbridled Dancer e Isabel la Católica.



Luego de ellos se corre el Gran Premio Municipal sobre 2400 metros. A 21 días del General Artigas se vuelven a encontrar el ganador Monje Negro y sus vencidos Legion Cat, Oggigiorno, Coldplay, Isaac Newton (marcador completo) Rómulo y Chimango. Se suman, River Station, Cerro Largo, Babyku, Olympic Harvard, cuarto de Roman Rosso en la pasada edición del Longines Gran Premio Latinoamericano G1.



La jornada de viernes nos entrega siete carreras del San Félix de Paysandu y nueve en el hipódromo Las Piedras donde en sexto lugar se disputa el Preferencial José Pascual Maggiolo Tuana a gatera llena sobre 1400 metros. Corren Grand Impacto (54), Riflero (57), Biznaga AH (50), Fernandao (50), Ancar (50), Indiana Giant (53), Linneo (55), Regal Tyche (52), Bigred (50), Punto Blanco (55), Riki (61), El Congreso (53), Dow Jones (53) y Sobrevivi (50).



Conferencia

El día martes 27 de Marzo a la hora 17 en Villa Yeruá, el Stud Book Uruguayo invita a una conferencia de prensa con el fin de dar a conocer un anuncio de interés para la actividad, que fue elaborado con la colaboración de la Asociación Uruguaya de Propietarios de Caballos de Carrera y la Asociación de Criadores del Caballo Puro de Carrera.