Domingo con el césped en exclusividad

En lo que será el último fin de semana con esta modalidad, dos reuniones en Maroñas y una en Las Piedras, la novedad la marca que las tres pruebas más importantes de las 32 a disputarse se correrán en pista de césped.



Tanto el clásico José Serrato G3 (para ellas sobre 1200 metros) como los especiales Paraguay (para ligeros con 12 cuadras a recorrer) y el Roberto Ferber (sobre dos kilómetros) se disputaran en grama en una reunión de domingo que entrega 14 competencias.



El clásico Serrato marca la agenda de domingo porque vuelve a las lides la mejor velocista del medio, Holy Legal tras, revancha en el Gran Premio Maroñas que lo coronó con tiempo récord absoluto de distancia.



La descendiente de Holy Roman Emperor, desde su llegada a Maroñas participó en 13 ocasiones, siempre estelares, logrando ocho victorias más tres posiciones rentadas.



Vuelve a correr una prueba sobre 12 cuadras, en este caso sobre grama. Le saldrán al paso Soapy Sky, Estrella, Supersticiosa, Sassy Gold, La Marea, Mi Consentida y Paleta Quemada, que no la tendrán fácil con la del Hs. Belmont.



El especial Paraguay trata de una competencia pareja con varios elementos aptos para el disco y la foto. De andarivel interno a externo largan Ultra Amigo (50), Fifth Day (55), El Cantante (56), Zariel (50), Tata Brit (54), Gargamel (50), Mileto (62), Moga Victory (56), Ventagem (55), Native Pioneer (50) y Juez y Parte (50).



En el Ferber, con 10 anotados, van por el triunfo Super Excelente (57), Gauche (57), Card Day (57), The Buteler (59,5), Romulo (56), Muy Agil (54), Olympic Iran (50), Reality Bites (58), Sub Mambo (56) y Nedway (58).



Tanto en Las Piedras como en Maroñas hay pruebas para productos de la actual generación, con animales de buenos antecedentes y otros que debutan con buena letra matinal