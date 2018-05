Domingo con 17 carreras

Con siete carreras que se corren el día viernes en el Irineo Leguisamo de Florida se abre el fin de semana hípico en cuatro diferentes hipódromos. Será la primera reunión del circo de Florida como parte del Sistema Integral Nacional del Turf.



La sabatina viaja al Real de San Carlos de Colonia que entrega ocho competencias junto a nueve pedrenses con destaque para el Preferencial “Alcaldía de Las Piedras”, prueba para ellas sobre 1400 metros en modelo de hándicap donde prometen participar, Ess Martina (50), Torre Seasons (62), China María (56), Inspirada (54), Sudana (50), Imagine (50) y Cherokee Rules (54).



El domingo, en Maroñas, se corren 17 competencias, una de corte estelar y dos especiales. El clásico “Treinta y Tres Orientales”, Listado, recabó once inscripciones con destaque para la líder de la generación nacida en 2015, Electrónica. Enfrentarán a la descendiente de Texas Fever, Yacumenza (Ecclesiastic), Devil’s Nistel (Van Nistelrooy), Flora Gambo’a (Kodiak Kowboy), Illy (Southern Lawyer), La Marea (Quatro Mares), Blus Incentiva (Teeth of the Dog), Bets Off (Drosselmeyer) y Feiticeira Kowboy (Kodiak Kowboy).



Son nueve en muy interesante prueba clásica que entrega visas para las nacionales al Juvenille de Campeones y para las importadas al Criterium de fin de junio.



El hándicap especial Frank Hughes, que va sobre catorce cuadras, tuvo seis anotados; a saber: Fenómeno (57,5), Riki (52), El Seductor (50), Franken (57,5), Humo Blanco (57) y Ayar Law (57,5).



En el especial Rendija son nueve féminas que aspiran al éxito, Curiosa de Mer (51,5), Zauber Glory (54), Crocante (51), Francesca FT (54), Hija Atrevida (59), Momia Gorda (50), Candid Camera (55), Avistada (52) y Estrella (54).



Se corre sobre 1200 metros.