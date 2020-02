Dog Valiente en el Perú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con 37 entradas a pistas con la de colores, el rendidor y noble Dog Valiente le dio nueva alegría a las prestigiosas sedas de la ecurie “El Golf”. Logra su segundo clásico, fue triunfador del “Sprint” de Campeones en 2018 y repite, en la víspera, con un triunfo que vale un Perú y que lo deja, al descendiente de Teeth of the Dog, la chance abierta para ir por el Double Event en la próxima edición de la Serie el 31 de mayo.



El nacido y criado en El Santo es a los 5 años un modelo de regularidad, amén de sus diez triunfos, el pupilo de la familia Rodríguez muestra en su cartilla 17 puestos rentados y mas de 3 millones de pesos en premios para alegría de los suyos.



A Dog Valiente, sus huestes, siempre le han preparado una campaña que lo ha tenido en su categoría y alternando con pruebas de corte mayor, fue cuarto en el “Maroñas” de Reyes, a principios de mes ganó en prueba común (cargando top weight) para regresar en los “milcien” estelares de la víspera y obtener rotundo triunfo sobre Sub Manner, otro pingo que rinde, por medio cuerpo en 1´04”90. Fue tercero Brexit a medio pescuezo cerrando chapas rentadas Franken a cuerpo y cuarto.



Aplausos para el alazán y su gente, para Edinson Rodríguez que tomó su guía el seis de enero, le tomó los puntos y con sólo tres corridas logra dos victorias y un cuarto puesto de valor.



La carrera tuvo a un sorpresivo puntero, Yihadista, que apenas recorridos 100 metros le tomó ventajas a Brexit y Fast Night, tras ellos se ubicaba Franken dejando en extrema zaga, a unos cuatro cuerpos del vanguardista, a Dog Valiente y Sub Manner.



Tras pasar los primeros 400 en 22”87, el de los “3 Pingos” entró a la recta con ventajas, en los 400, Brexit le entró al cuerpo a Yihadista, por fuera se mostraban Franken y mas abierto, pidiendo lugar, Edinson Rodríguez armaba la atropellada con Dog Valiente mientras que por flanco interno se filtraba Sub Manner.



En los doscientos, desde las tribunas bajaron los gritos de los cuatro, en los 150, Franken dejó de ser enemigo, Brexit no aflojaba y Sub Manner ilusionaba a los suyos. En la última cuadra todo tomó color de “El Golf”, Dog Valiente se hizo fuerte para superar a dos rivales que se extremaron pero sucumbieron con el ganador.



Hoyo en uno, ganó el Valiente, suma para alegría de los suyos y sueña con Campeones.