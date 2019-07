Dog Misterioso ganó la pedrense

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Preferencial Jura de la Constitución disputado en la víspera en el hipódromo Las Piedras fue buen triunfo de Dog Misterioso luciendo las sedas del Marbel. El pupilo de Robert Saenz, que paciente y eficaz trabajó en conducción del látigo Deividi Gaier, aventajó a Radu por cuerpo y cuarto empleando 1’30”62 para recorrer kilómetro y medio del trazado canario. Llegó en tercer lugar Niko Prince cerrando chapas rentadas Star Trek.



Vino Dog Misterioso ubicado en mitad de lote mientras que Radu comandaba lote seguido por Star Trek y Tolonson, luego quedaba el descendiente de Teeth of the Dog, quedaban luego Niko Prince, Urso Maggiore, Mister Marine y Domiciano.



En pleno opuesto, paralelo a Camino América, Radu corría aferrado de la punta. En plena bajada, tanto Tolonson como StarTrek intentaban hacerle fuerza, pero en plena recta el puntero busca segundo andarivel. En los 200, pegado a la empalizada, se filtra Dog Misterioso para obtener neta victoria por sobre el pupilo de San Martín.



San Félix de Paysandú. En el circo sanducero se disputaron nueve competencias, en cuarto término se corrió el Torneo del kilómetro Antonio Marsiglia donde se impuso Yihadista con la guía de R. R. Ponte que derrotó a la yunta de Neptuno y El Number One que fue distanciado al tercer lugar por molestias a su propio compañero de techo.

En el Gran Criterium, Bamba Witch mantuvo invicto.



En 600 metros. Van 8 ejemplares por la bolsa

Sabatina en Flores con revancha de Rey de Recta

El próximo sábado, en el hipódromo de Flores, se disputará la revancha del rey de la Recta, sobre 600 metros con una bolsa de 600.000 pesos.

La jornada, de seis competencias, inicia a las 11:15 con una prueba sobre 450 metros, a las 12:15 se larga la segunda sobre 500, la tercera va sobre cuatro cuadras y tiene campana de largada 13:45 horas.

Sobre 600 metros va la prueba más importante de la jornada que tiene ocho animales inscriptos que llegan desde Playa Pascual, Paysandú, San Antonio, Tacuarembó, La Cruz de Florida y Santa do Livramento. El peso es de 58 kilos, la inscripción tiene un costo de $ 10.000, al igual que el juego obligado. Se aguarda largue 15:30 horas.

Al cierre se corren dos pruebas sobre 500 y 450 metros respectivamente, a las 16:45 y 17:45 horas.

El bonito hipódromo Ituzaingó de Flores recibirá, para competir, ejemplares que llegarán desde Montevideo, Suárez, Fray Marcos, Dolores, San Carlos, Capilla de Sauce, San José, Sarandí Grande, Belén, Aiguá, Treinta y Tres, Fray Marcos, Maroñas y Tacuarembó. Los animales participantes deberán cumplir con los horarios de entrada a los boxes, por información: 094310053.