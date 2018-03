Docena de inscriptos quedaron en el Latino

Está confirmada la nómina de doce voluntades que irán por la edición 34 del Longines GP Latinoamericano a disputarse el 11 de marzo en Maroñas.



La delegación argentina la componen Areco for Sale, Roman Rosso y Calcolatore, la brasileña, Leao de Prata y Olympic Harvard, desde Perú llegan Dixie Wave, El Entrerriano, Kodiak Boy y Barbon mientras que los representantes orientales serán El Abanderado, Fitzgerald y Don Carrasco.



En el Longines Cup, Clásico Diana, G3, han confirmado su participación Sexy Reasons, Jilly Bean, Friends of God, Explicacion, Ikaya, Fresia, Playera, Unbridled Dancer, La Mansa Nistel, La Entusiasta, La Nube, Cibeles, Amada Alada, Falsaria, Reportatty e In Salute.



Las animales extranjeros llegaran a nuestro país entre el 3 y 5 de marzo, se alojarán en la Villa Hípica (E) Internacional y tendrán horario de vareo desde las 06:30 a las 07;:30 horas.



A doce días, se saben los nombres del Latino de Maroñas.