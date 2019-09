Doble cartelera en el interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son dieciocho las carreras que dan forma a la jornada de turf. En Las Piedras se corren diez competencias mientras que el Sint brinda una nueva reunión y esta vez toca en el Jockey Club de Melo.



A las 12:10 se larga la primera en tierra arachana mientras que la última pedrense va a las 18:00. Esta vez lo más importante no estará en el limítrofe ya que no tendremos clásicos ni preferenciales, lo más destacado estará en el Jockey Club de Melo donde se vivirá una jornada histórica.



La oportunidad servirá para inaugurar obras de enorme importancia en un hipódromo que de la mano de su directiva y con el apoyo del Sint no para de crecer y mejorar.



Tras su completa restauración se inaugurará un cuerpo de gateras que pertenecía a Maroñas y ahora servirá en Melo.



También será la oportunidad de correr por primera vez con la nueva empalizada. El perímetro completo de la pista cuenta con las nuevas barandas. Además se cambió toda la cartelera de los postes demarcatorios.



Si con las obras no fuera suficiente, en la cancha también habrá actividad muy importante porque comenzará la Triple Corona local. En séptimo turno de la jornada se corre el premio especial Primera Gema Triple Corona Sint Melo 2019, Copa Ec. Luis Sergio Botana.



Sobre 1100 metros y con una bolsa de 160 mil pesos serán nueve los nacidos en 2016 que irán por la victoria. El voto es para Hotpoint quien contará con la monta de Everton Rodrigues en su regreso al menos de forma parcial a nuestro medio. Para afirmar su candidatura va en yunta con Gran Blue quien contará con Julio César Méndez, quien no se pierde la fiesta en sus pagos y realza la reunión.