Distinciones, Shaw y estadísticas

La fiesta de Distinciones Maroñas no tendrá reunión previa ya que el Jerárquico entregará carreras solo el domingo.

A medida que se acerca la hora, la afición comienza a palpitar una nueva entrega de estatuillas. Ya están las ternas conformadas y se piensa en quién o quiénes puede recaer el Maroñas del Año.

Con el primer trimestre concluido, el oriundo de Villa del Carmen, Héctor Fabián Lazo (21/3), aventaja por una carrera al salteño Luis Alberto Cáceres Aranda (20/4) buscando reeditar duelo de los últimos años. El coloniense Yair Pereira integra la trifecta (16), seguido por el melense Julio César Méndez (15) y Everton Rodrigues (12/2)

El fin de semana, en Maroñas, se armó solo reunión para el día domingo con 17 competencias.

Es base el clásico José Shaw, Listado, para yeguas sobre 1100 metros.

Ubicado en 6º término de la jornada prometen participar la líder de cortometrajes Sub Princess, Desconectada, Lee Jeans, My, Itrak y Dejamil.