Entre el Diana y un podio para Cornelli

El clásico Diana, G3, Longines Cup a disputarse el próximo 11 de marzo en la gran jornada del Longines Gran Premio Latinoamericano Latino quedó con 18 postulantes a gateras.



Las locales Fustic, Isabel la Católica y I Will Survive no ratificaron en la carrera que reparte 78 mil dólares en premios, tiene un bonus de la OSAF de 54,000 dólares y se disputará en pista de arena. Si conformaron Sexy Reasons, Jilly Bean, Explicacion, Fresia, Cibeles, Playera, Unbridled Dancer, La Mansa Nistel, La Entusiasta, Amada Alada, Falsaria, Reportatty e In Salute, ganadora de la quinta del viernes. En cuanto a las visitantes, se aguarda la confirmación de dos de las tres yeguas peruanas que dependen de la delegación chilena. Si los trasandinos no viajan, desde Monterrico viajaría un extra clasificado que sería acompañado por dos féminas para el Diana.





CORNELLI. En su décima salida a pista, el jockey aprendiz egresado de la Escuela de Las Piedras este año, logró su primer victoria en Maroñas al ganar la segunda carrera de este viernes guiando a Southern Danger.