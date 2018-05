El día del turf nacional es sinónimo de Campeones

El próximo domingo 3 de junio, desde la hora 15, se disputará la decimoprimera edición de la Serie Campeones. Para el presente año la misma está integrada por siete clásicos y reparte 330 mil dólares en premios, el 50% aportados por HRU. El día de Campeones, serie organizada por las asociaciones de Propietarios y Criadores, es considerada como el día del turf nacional dado que solo pueden correr animales nacidos en nuestro país y con cuatro cuotas pagas: dos por el cabañero y dos por el propietario del pura sangre, lo que le permite correr durante su campaña los diferentes clásicos de Campeones.

De aquellos tres clásicos disputados en 2008 por la generación nacida en 2005, al año siguiente se pasó a seis estelares. Y desde 2015 son siete los clásicos, ya que se agregó la Mile, que desde este año se correrá en césped, la gran novedad del próximo 3 de junio.

El total de la bolsa se distribuye de la siguiente forma: la Classic Copa La Tele (13 preinscritos) reparte US$ 80.000; la Distaff Copa Studbook (20) tiene como premios US$ 50.000; la Mile Turf Copa Microsules (29) un total de US$ 35.000 y la Sprint Copa Conect Art reparte US$ 30.000.

Para los dos años, la Juvenile Sprint (33) Copa UCM (18) tiene como bolsa US$ 35.000, mientras que la Juvenile Copa Uruimporta (15) y la Juvenile Fillies Copa Oribe (16) tienen US$ 50.000 a repartir.

La Serie cuenta con el apoyo de Maroñas y colaboran las empresas Elgue, Vía Acqua, Dazzler, Crines HL y cervezas Felder.

El lunes 28 se ratifica previo pago del 0.6% de la bolsa de la carrera y en la tarde se realiza el sorteo de gateras a la americana.