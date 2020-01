Se destacan Sinabung y la dupla Los Vikingos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Milia. cantidad suple calidad

El clásico Francisco y Alberto Milia tendrá en gateras a tres de los mejores milleros de Maroñas, por orden de largada, Almoradi, Sinabung y el potrillo Noidea Day. El defensor del Crespi fue escolta de Aero Trem en el pasado Piñeyrua en donde no pudo ser de la partida Sinabung por un accidente que tuvo en camino a la Veterinaria en la previa a la carrera. Se les une Noidea Day, que con menos “molestia” en vanguardia, puede ser bravo.



Zumarán. a la pista las chicas de verde

El Carlos Sáenz de Zumarán y Ricardo Zumarán Arocena es estelar propicia para que las especialistas en césped puedan demostrar lo suyo. En ese lote se encuentran las defensoras de las sedas Los Vikingos, Kattegat y Mas te Vale, Blue Spark, Via Quadronno, Lisarb, Le Pain Quotidien y Sassicaia. Sobre 1500 metros, la prueba se le hace a pedir de boca para Mas te Vale y Lisarb que junto a Kattegat son serias aspirantes a ocupar casillero mayor.



Anaya. los kilos equiparan chances

En jornada de viernes, se disputa el especial Anaya, cortometraje sobre 11 cuadras donde se destaca la yunta integrada por la top weight Lee Jeans y su compañera Miss Victoria. La defensora del Phillipson, tiene como referencia un puesto de escolta de Sub Princess, y el quinto puesto en el Maroñas, repitiendo cualquiera de las dos, define. A dos kilos de diferencia está Suprema D´Or y a cuatro Guajuvira, son las bravas. Ojo con la yunta 1 y Mágica en este tiro.