Destacados nombres en el Preferencial

Con diez competencias, el hipódromo Las Piedras entrega su clásica jornada de viernes. Desde las 12:30 hasta las 17:00 horas el circo limítrofe tendrá una buena oferta de competencias ya con propietarios en las tribunas.



A las 16:00 horas, desde el poste de las 18 cuadras, se larga la prueba más importante de la reunión, el Preferencial Jura de la Constitución, que tendrá a once calificados ejemplares en partidores en donde el destaque le cabe al argentino Maximus Joy.



El descendiente de Fortify, con campaña en lides de la vecina orilla, debutó en Maroñás con una cómoda victoria en condicional sobre 1.800 metros. Tras ello viajó al canario y en calidad de favorito de las apuestas llegó cuarto a tres largos y cuarto de Emperor Hulk.



Su regreso a las lides lo realizó en Maroñas sobre césped, donde arribó cuarto en el handicap especial Guillemette a cinco largos de El Curato, cerrando las chapas rentadas para luego ser quinto de Athlesta en el clásico Invasor, también sobre césped.



Con cambio de cuida, está en manos de José Aranha, el defensor del Ximena P con 56 kilos es el gran candidato al disco y la foto. Llega descansado a la prueba (corrió por última vez el 22 de mayo), enfrenta a duro y exigente lote con grandes chances de ocupar la chapa más alta del semáforo de la octava canaria.



Tiene rivales de fuste, entre ellos se destaca Alcalde del Norte. El pupilo de Héctor Bacigalupi tras lograr buena victoria en el pedrense no tuvo una buena carrera en ocasión del triunfo de Negrone en el Preferencial Natalicio José Artigas. Tiene todo para rehabilitarse cargando 53 kilos.



Tanto Negrone como Mundanal vienen de correr el especial Colombia el pasado domingo en Maroñas. El del Bohemios llegó séptimo a más de 13 cuerpos del ganador Her Majesty y el Essayons noveno a más de 19 largos. Son dos animales capaces de sobre llevar el correr a los cinco días y rehabilitarse rápidamente, Negrone es la sorpresa de la prueba.



Otro que viene de correr es Ecatombe. Fue NP de Justice Cat en el Asociación de Propietarios a nueve cuerpos de Justice Cat.



Los tres fueron anotados y serán parte atractiva de la prueba que tiene a Maximus Joy a su gran figura.