Destacado triunfo de Jumbos Caddy

Con una muy buena lectura de la carrera en la previa, el cuatro años Jumbos Caddy ganó de muy buena forma el handicap especial Panamá sobre una pista de césped que no permitió destacados marcas de reloj.



El pupilo de Roberto Sáenz vino ubicado en mitad de lote hasta antes de entrar a la recta, “sabíamos que no había muchos punteros, le pedimos a Gaier que buscara en el codo. Venía de ganar una carrera condicional en arena en la milla, como no se llenó la condicional, probamos en este handicap especial. Ahora veremos donde seguimos” fueron las declaraciones del cuidador luego de la entrega de premios. Es que su pupilo rindió lo esperado por las huestes del “Cacique” y su jockey cumplió al pie de la letra el plan pactado.



Cuando los cajones se abrieron en el palo de los 2000 fueron Super Excelente, Focal Point, Baila de Noche y Cerro Largo en busca de puestos de vanguardia. En plena recta opuesta eran Super Excelente y Focal Point junto a Baila de Noche los punteros, en mitad de recorrido hace mover Cerro Largo y toman ventajas junto al de Santesteban. Antes de girar la curva ya venía con ellos Jumbos Caddy que pasa en los 350 para tomar ventajas y llegar al espejo con 2 y 3/4 cuerpos sobre Reality Bites en carga de última hora. Todo en 2´01”40.