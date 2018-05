Lo destacado en la entrega de estatuillas

Luego de años de hegemonía del haras Don Alfredo, fue turno -en el período 7 de enero de 2017 al 6 de enero de 2018- para el haras La Horqueta, que fue distinguida en la premiación en Maroñas. Sus ejemplares lograron cosechar ocho clásicos, siendo el haras más ganador en ese rubro. El padrillo Smarty Jones se destacó en lo suyo. Sus descendientes lograron 74 carreras con nueve pruebas de corte clásico ganadas superando en su categoría a dos distinguidos rivales como Ecclesiastic y Teeth of the Dog, que dejaron por el camino a Asidero, Mogador, Fund of Funds y Honour and Glory entre otros. El hoy jockey Pablo Menyou se llevó la estatuilla de mejor aprendiz.