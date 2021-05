Deslumbrante lo de Perfect Love en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Notable la muestra del Heliostatic



Los pocos asistentes a Maroñas y quienes lo disfrutaron por la señal de Maroñas y la televisación quedaron sorprendidos por la espectacular exhibición que dio el potrillo Perfect Love.



El importado desde la vecina orilla vino en puestos desde albores de la prueba para que, en los 300 finales su jinete lo pusiera a correr para dejar detrás a Alan Music, a quien derrotó por tres cuerpos y medio en más que excelentes 1’14”71, récord para los 1300 en césped.



El pupilo de Antonio Cintra tenía un estreno en arena en donde había llegado segundo, con el cambio de pista el hijo de Heliostatic demostró que corre un verdadero disparate.



Dejó a sus rivales viendo visiones, muy bueno lo de Alan Music que estampó parciales, dominó la carrera en los 350 para ceder ante el defensor de las sedas Guerra del Sur que da doblete en estelares de generación 2018 tras el triunfo de Dama de Ferro la pasada semana.



Fue tercero Nadie te Olvida a cuerpo y cuarto del escolta llegando en cuarto puesto Nardone, fue quinto Nocello.



La carrera tuvo a Never Lose en delantera moviendo agujas junto a Music Van y Don Bicho quedando cerca Nardone junto a Mr. Siastic. Cuando Alan Music reduce a sus compañeros de ruta hace aparición el ganador de la prueba, Perfect Love, que con buen manejo de José Da Silva gana el Lavalleja y se postula en pista de césped.



Las sedas Los del Anderson a tope



En el handicap Enrique Guillemette fue amplio triunfo del rendidor El Curato con guía de Yair Pereira y presentación de Facundo Santesteban. Derrotó a Ohio Sun por dos cuerpos en buenos 2’13”39 para recorrer las 22 cuadras en césped.



El hijo de Ioya Bigtime vino ubicado de mitad de lote hacia atrás, cuando entraron a la recta el jinete coloniense buscó flanco externo y cuando le pidió para atropellar, el defensor de Los del Anderson salió a buscar a los punteros, alcanzó el los 150 para llegar a la meta con buenas ventajas.



A dos cuerpos y medio del escolta arribó Molequi Felipe cerrando el rentado Maximus Joy dejando en el último puesto a Bjorn.



Con 20 carreras corridas el cuatro años El Curato logra su quinto triunfo (cuatro en Maroñas y uno en Las Piedras), primero de corte mayor con una campaña muy regular ya que en solo una oportunidad quedó fuera del marcador. Gusta de moverse en césped y arena, bien puede retornar a las pruebas estelares luego de su triunfo especial.



La carrera tuvo en Mitterand como puntero seguido por Garmisch, Engineer, Napa Valley y Bjorn junto a Golpazo. En plena recta los punteros fueron superados por Ohio Sun, que no pudo con la atropellada de El Curato que pasó para quedarse con nueva victoria.



Triunfo de la Music Van en el Italia

​

En una llegada apretada el disco encontró a Calpurnia a tope del marcador del especial Italia con un aliado de lujo, Sebastián Fiorito que liquidó la prueba a falta de 250 cuando le toma ventajas a Blossom (65) para derrotarla por medio cuerpo en 2’08”97.



El marcador lo completaron la peso oblea Pepper Mill al hocico llegando cuarta Quinalut a 3-4 de cuerpo cerrando el semáforo Ordem Superior.



La distribución de kilos hizo lo suyo al igual que el trámite, Blossom con 65 medallas defendió con honor su tabulada para ser escolta de Calpurnia que le dio nueva alegría a las sedas de El Trébol.



Desde que se abrieron partidores el lote vino separado por escaso margen fue Queen Louise la que salió a mover los relojes, al pasar por vez primera el disco le tomaba ventajas a Pepper Mill, junto a la torda se movía My Big Queen, cerca se ubicaban Ringarola y Blossom.



Tras pasar los primeros metros de recta opuesta la de El Rulito comandaba, al pasar los primeros 800 el teletimer marcó 48”96 y a falta de 900 en las doce cuadras iniciales los relojes quedaron en 1’13”21. Al girar el codo Queen Louise mantenía ventajas sobre Pepper Mill y Ringarola que vinieron a pedir cuentas, Blossom quedaba adentro por afuera se filtraba Calpurnia que tomó ventajas para obtener guapa y ajustada victoria en un final apretado.