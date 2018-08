Descocado frente a una yunta de valor

El clásico “Asamblea de la Florida” G3 es uno de los tres clásicos que se disputan este domingo en Maroñas. Son siete ejemplares que irán por el podio y los $562.547 instituidos al ganador.



1) Don Carrasco. Everton Rodrigues. El descendiente de Alcorano tiene en el Gran Premio “Pedro Piñyerúa” URU G1 del pasado 6 de enero. Con 9 entradas a pista es titular de dos podios, marcadores estelares y un sexto puesto en el “Longines Gran Premio Latinoamericano” a cuatro cuerpos del ganador. Enemigo. 9



1A) Pretor do Sul. Héctor F. Lazo. Tiene 18 corridas (4 en Las Piedras) sabe de cuatro triunfos, dos en Maroñas, de condición, y dos en Las Piedras, una Preferencial y el “Comparación”. Viene de escoltar a Chimango sobre milla y media. En yunta, otro bravo. 9



3) Cerro Largo. Fabio H. Guedes. El cuatro años radicado en Las Piedras disputó 7 carreras y no sabe de triunfos, si, de marcadores en pruebas de corte mayor. Es brava. 6



3) Olympic Harvard. Federico F. Piriz. El norteño defensor del Hs. Regina supo ganar un G3 en Cidade Jardim. En nuestro país tiene 7 corridas, sin triunfos. Ojo con el. 8



4) Descocado. José María Silva. El del “Patria Blanca” corrió en 25 oportunidades y ganó en 9 ocasiones, 3 en carreras condicionales y 6 estelares que incluye este mismo clásico en 2016. Viene de ganar la Classic de Campeones sobre Monje Negro. Va sobre “tiro” predilecto. Candidato. 10



5) Ben Hur. Julio César Méndez. Campaña dispar la del Honour and Glory con 8 corridas y dos ganadas que incluye el Gran Premio Jockey Club del pasado año. Si vuelve a su nivel es mas que bravo. 8



6) Nedway. Martín Dávila. Es el pura sangre mas prodigado del lote con 64 corridas y 8 ganadas que incluye tres handicaps especiales. Es brava. 6



Sobre kilómetro y medio va el Zelmar Michelini

El próximo domingo, sobre 1500 metros se corre el clásico Zelmar Michelini con la figura consular del zaino Fitzgerald.

Como en años anteriores se recuerda a un hombre apasionado por el turf que no solo disfrutó del mundo de las carreras de caballos, también contribuyó a su desarrollo. Además del tradicional clásico, una de las carreras llevará el nombre Héctor Gutiérrez Ruiz un hombre que compartió con Zelmar, vocación política y democrática, amistad y afición por el turf. Elisa Delle Piane Iglesias y Pedro Michelini Guarch darán nombre a otras dos de las carreras de la reunión. El mundo de los afectos de Zelmar representados en su esposa y su entrañable hermano, con quien compartió la afición por el turf.