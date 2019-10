Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con un estimado de diez potrillos, hoy en la Oficina de Carreras del hipódromo de Maroñas se anota para la edición 124 del Gran Premio Nacional. Entre los que firmen su participación estará Ajuste Fiscal, ganador de la Polla y Jockey Club y aspirante a ser el triple coronado de Maroñas número 23.

Todo aquel que cría y compra un potrillo o potranca, sueña con el Derby; de competir, de estar y también de ganarlo. Si los sueños son mayores, se mira de reojo la Triple Corona.

El Nacional es una carrera que desde 1892 se disputa sobre 2500 metros y corona al mejor exponente de la temporada. Supo recibir en el podio a la única triple coronada de la historia del turf nacional, Verona (1915), como también a Glamour, última ganadora de un Nacional, en 1985 con la monta del Jorge W. García luciendo las sedas de “La Fierte” de la familia Storace.

Desde la reapertura, fueron ganadores un argentino, un chileno y tres ejemplares brasileños de las 16 ediciones disputadas.

Hoy se anota y se sortean las gateras a las 19:00, mañana se firmas montas y el domingo se corre. La grey, a la espera.



Los ganadores de la Polla y Jockey Club sin triple corona

Desde el año 2003, luego de la reapertura del hipódromo, fueron tres los ejemplares que lograron adjudicarse los grandes premios Polla de Potrillos, Jockey Club pero sucumbieron en el Nacional.

En el año 2010, Storm Duro, luciendo las sedas del “Hacherrer”, bajo los cuidados de Mario y la guía de Hampstead González cedió en el Derby. Fue tercero de Magmo Memo y Blue Spirit. Al año siguiente, Bobby di Job, amplio ganador de las dos primeras gemas llegó segundo de Dopplavu en el Nacional mientras que el pasado año, Aero Trem fue no placé en el Nacional que ganó First Thing en furibunda atropellada con Pablo Rodríguez “up”.



Dos de tres pero sin chance de triple corona

Nacional más una

En la Triple Corona del 2004, Davide hizo suya la Polla derrotando a Nice Road y Ad Better, que, con la monta de Ronoel Damacena se llevó el Jockey Club y Nacional. Al Hearty lo cuidaba Sarandí Joanico. En 2013 se repetía la historia, Forgotten, con las sedas del Siga Siga llegaba en 5º lugar de la Polla para luego ganar de buena manera las otras dos restantes gemas de la Triple Corona con la dupla de Luis Cáceres y Facundo Santesteban. Diferente fue el caso de Escolaso, que en 2009 ganó la Polla, entró en sexto lugar a un cuerpo del ganador Fortuna Certa en el Jockey regresando al podio en el Derby luciendo los colores del “Don Tito”.



Padrillo y colores que sumaron

Con muy pocos hijos y en pocas temporadas, Capitano Corelli se dio el lujo de obtener el Derby en dos oportunidades. En 2015, fue turno de Mi Centinela luciendo los colores del Duplo Ouro y en 2017 el ganador fue El Abanderado. En el año 2017 las sedas del “Carrasco” fueron animadores de la Triple Corona, Fin del Mundo ganó el Nacional tras ser escolta en Polla y Jockey Club en donde triunfó su compañero de sedas Unstoppable que fue tercero en el Derby y en la Polla. En 2006, La Horqueta se llevó Polla y Nacional con la dupla Naipe Marcado y Calipsean Din (Falero), perdieron el Jockey, llegaron 2º y 3º detrás del tordo Super Cat.