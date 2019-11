Denis Araújo sigue sumando en su rubro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El jockey Denis Vicente Araújo siempre tuvo en mente que su futuro traspasara las líneas de su Salto natal y de los hipódromos de Maroñas y de Las Piedras.

Tuvo, hace unos años, una experiencia de varios meses en Australia. Por dos veces corrió la temporada en el hipódromos de Hastings, en Canadá, con muy buen suceso y al momento está radicado en Charles Town, West Virginia. “Llegué a fines de enero. Este es un hipódromo que se corre todo el año; solo paran en las fiestas tradicionales del 21 de diciembre al 4 de enero. Aún no tengo decidido si viajo a Montevideo o me quedó aquí a pasar las fiestas”.

Araújo se destaca muy a menudo en cada una de las reuniones. “Tengo mi licencia de jockey y puedo correr sin restricciones, tengo el apoyo de la mayoría de los cuidadores que cuidan aquí y no tengo contrato con ninguno de ellos. De noviembre a abril hay cuatro reuniones por semana. En el resto del año son solo tres”.

Al salteño le va muy bien en cuanto a carreras ganadas. “Voy quinto en la estadística general, gané 63 carreras, el líder es el boricua Arnoldo Bocachica”. En la estadística general de jockeys de los Estados Unidos, Denis se ubica en la posición 267 con 487 carreras corridas y 64 ganadas, sus conducidos obtuvieron arriba de un millón de dólares en premios.

Fuera de la actividad, Denis Vicente agregó: “vivo a siete minutos del hipódromo, me doy los gustos, tengo un Cooper y una buena relación con la gente que me ha tratado muy bien. Hace un par de fin de semanas gané siete carreras, fueron de las buenas y sin impuestos gané más de 10.000 dólares. Luego de febrero te cuento cuánto me queda, ya que en esa fecha es hora de liquidar los taxes”.

Araujo competía ayer en Charles Town. Se hace camino en una difícil profesión. Bien le va y se lo merece.